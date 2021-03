Preocupan aumentos al transporte de cargas en Mendoza

Durante febrero de 2021, los costos del autotransporte de cargas aumentaron un 5.36% respecto al mes anterior, alcanzando un nivel de aumento interanual de 39.62% respecto a febrero de 2020 en el caso de cargas generales Mendoza - Buenos Aires, 39.53% en el caso de cargas generales San Rafael - Buenos Aires, 40.62% en el caso de cargas generales Mendoza – San Miguel de Tucumán y 40.62% en el caso de cargas internacionales Mendoza-Santiago de Chile.

“Las empresas estamos trabajando a pérdida” aseguró Daniel Gallart presidente de la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM), refiriéndose tanto a aquellos que realizan cargas nacionales como internacionales.

El combustible es uno de los ítems que más preocupa, ya que incide con aumentos que suman 34,79% en un año.

El análisis mensual de Economic Trends realizado para APROCAM arroja que en la actualidad una empresa de Mendoza – para no estar por debajo de su punto de equilibrio- debería cobrar una tarifa de 95 pesos por kilómetro. Sin embargo, los precios están muy por debajo de esa cifra. La caída del PBI en los últimos 12 meses ha sido de 12,8% interanual, esto en definitiva, es producción que los camiones no han transportado. Hoy tenemos al menos 20% de capacidad ociosa, y esto se ve reflejado en la tarifa” añadió el empresario Carlos Messina, tesorero dcargase APROCAM.



Las subas más importantes de Febrero son:

a- Aumentos de precios del gasoil (3.54% promedio para carga en Mendoza y 5.71% promedio para carga en provincia de Buenos Aires, para gasoil grado 3, neto de impuestos, fuente Secretaría de Energía de la Nación).

b.- Aumento del tipo de cambio oficial (3.58% en promedio, fuente BCRA).

c.- Aumento de salarios establecido en paritaria 2020 (8% sobre salarios de junio de 2020) y pago de primera cuota del bono no remunerativo ($ 25,000 en 4 cuotas a partir de febrero).