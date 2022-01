Sobre la problemática socio-ambiental del Agua y la actual crisis hídrica en Merlo y la región

Esta situación se presenta por la combinación de la crisis hídrica de este verano, y de otros factores como el cambio climático, las presiones inmobiliarias sobre el uso del suelo, la captación de agua cruda de los cursos de los arroyos para usos domiciliarios o de los emprendimientos turísticos de manera clandestina, la captación del agua por parte de la cooperativa, las dificultades para el mantenimiento de las obras y la escasez de recursos financieros para la construcción de nuevas obras.



Entendemos que esta crisis que es un buen disparador para tomar conciencia y accionar en relación al acceso al agua como un derecho humano.



En este sentido, desde las organizaciones, y vecinas/os de Merlo y la zona queremos celebrar los dos encuentros realizados en la Cooperativa de Agua de Merlo, con la participación de trabajadores, funcionarios/as municipales, concejales, diputadas/os y una gran participación popular. También expresamos nuestra decepción por la ausencia de representantes de San Luis Agua, los concejales y de los diputados del oficialismo provincial.



El miércoles 19 de enero se realizó una charla abierta, con la disertación del ing Streling, cuyo objetivo fue formarnos desde una mirada técnica, con anclaje territorial, sobre la dinámica del agua, su problemática en la región, y reflexionar y discutir estos temas



De la disertación queda claro que:

El agua disponible para uso humano se puede analizar como una ecuación en la que hay una entrada y una salida. La entrada es por lluvias principalmente en las cabeceras de las Sierras de Comechingones y se acumula por un tiempo en el acuífero del Valle de Conlara, y luego fluye y sale del sistema a través del Río Conlara hacia el norte. Actualmente la ecuación se puede representar así:



PRODUCCION de agua



Arroyo Cero de Oro 1.000 m3 diarios

Arroyo Piedra Blanca 1.300 m3 diarios

Arroyo Rincón 2.600 m3 diarios



TOTAL AGUA PROVENIENTE DE ARROYOS 4.900 m3

Bombeo 3.000m3 diarios ( sistema intermitente en su funcionamiento)



CONSUMO de agua



7.500m3 (para 30.000 hab. diarios) a lo que hay que agregar el incremento de consumo por el turismo.

No hay estudios que muestren qué caudal de agua está entrando en la región. Si bien está el estudio realizado por el convenio Argentino-alemán, que tiene aprox. cincuenta años, éste quedó desactualizado, más aún por el cambio climático que atravesamos hace años.



El jueves 20 de enero la Cooperativa de Agua de Merlo convocó referentes, tomadores de decisiones del ámbito municipal, departamental y provincial para construir propuestas ante la situación de crisis hídrica. Se compartieron las propuestas de la cooperativa y el Municipio, ya que San Luis Agua no se hizo presente. Las y los vecinos también aportamos nuestras inquietudes. El Ing. Strelin solicitó, muy expresamente participar sólo de la mesa de trabajo que aborde los aspectos técnicos con sus pares de la cooperativa de Agua.



Las propuestas que nos comunicó la Cooperativa de Agua son:

1. Realizar obras que triplique la producción de agua del arroyo de Cerro de Oro.

2. Realizar una pileta de captación en el Rincón al lado de la existente.

3. Captar agua del Arroyo El Tigre, actualmente utilizado exclusivamente por el barrio privado “Chumamaya”.

4. Que el “Azud” de Piedra Blanca sea otra fuente de almacenamiento de agua.

San Luis Agua informó a través de las redes sociales que convocará a una nueva reunión el día lunes 24 de enero, no hay más información formalizada.

Si bien surgieron estas propuestas creemos que siguen sin ser profundizados los temas estructurales. Es necesario construir un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo, profundizando sobre un nuevo paradigma socio-ambiental.



El agua es un bien finito, y vale más que el oro: dependemos (y agradecemos) las lluvias de la región. Somos nosotros/as quienes tenemos que adaptarnos a nuestro medio. Si se sigue urbanizando, loteando y sacando sin límites agua desde más arriba nos quedaremos sin arroyos, sin belleza, sin turismo. Si sacamos cada vez más agua con perforaciones desde el valle suben los costos, salinizamos las napas y le sacamos agua al río Conlara y la región.

En las últimas dos décadas tuvimos un crecimiento exponencial sin planificación ni ordenamiento territorial (y las leyes que hay muchas veces no se cumplen o se hacen excepciones). Necesitamos regulación ya para el bien común. Y priorizar el principio precautorio ambiental.



El agua es un bien común y un derecho humano: Todos/as tenemos derecho a satisfacer nuestras necesidades básicas por igual. Sin embargo el agua se distribuye de acuerdo a criterios económicos. Por unidad habitacional, hay consumos altísimos (grandes parques con riego, piletas, zonas donde se toma directamente el agua cruda sin ninguna restricción, etc.) y consumos mínimos. y al ser un bien finito y escaso en la región, ¿quién controla, por ejemplo, el consumo de las empresas que realizan agronegocio? ¿no deberíamos asegurar un consumo socialmente justo y ambientalmente sustentable?



El agua es un bien necesario para los ecosistemas, no solo para el ser humano:

Todos los seres vivos dependemos del agua, desde los microorganismos descomponedores del suelo, pasando por mariposas y abejas polinizadoras, hasta los más grandes representantes de nuestra diversidad como algarrobos, quebrachos, cóndores, ciervos, zorros, etc. Los ecosistemas regulan la filtración y evaporación equilibrada del agua, los ciclos del clima, el abastecimiento de sombra, madera, medicina, y hasta el turismo y nuestra propia cultura que es fruto de nuestro paisaje; sin todo el ambiente que nos rodea no somos nada.



A partir de lo trabajado en las reuniones queremos proponer:

Crear ámbitos de trabajo: nos parece fundamental la presencia del Ing. Strelin para que trabaje coordinadamente con los técnicos de la Cooperativa y del Municipio. También creemos importante que las decisiones estratégicas sean consensuadas con la comunidad.



Puesta en marcha de un estudio para actualizar los datos de ingreso/ producción de agua, y un sistema de medición que posibilite la planificación del Municipio (con impacto en la región). Con el presupuesto, la tecnología y los profesionales correspondientes.



No otorgar ningún permiso de loteo más hasta no tener un ordenamiento y planificación territorial que determine la capacidad de carga del ecosistema. Somos conscientes que hay un importante número de trabajadores/ras que depende de esta actividad ejm. albañiles, que a su vez suelen ser trabajadores que viven al día.

Por ello, la importancia de priorizar este análisis, darle un tiempo determinado y el presupuesto correspondiente.



Actuar con el principio de derecho precautorio, las crisis fueron actuando de alerta. Es importante tomar medidas que den respuestas hoy pero también proyectando a futuro.

Implementar un sistema de mayor control para las tomas de agua clandestinas, especialmente en grandes hoteles o sectores más beneficiados de la comunidad. Así como tener una sistema de control para la extracción del agua subterránea del acuífero; más allá que las obras son de entes privados, quién debe administrar el recurso hídrico es el estado.



Que se comuniquen y publiquen los convenios vigentes, entre San Luis Agua- Municipio- Cooperativa de Agua en lo que respecta al abastecimiento, mantención, distribución y control del recurso agua.



Generar campañas de concientización, socializar información acerca de cómo es el manejo del agua en nuestro territorio, la importancia de su cuidado ya que es un recurso finito.



Antolina Ramallo ( Conciencia Colectiva)

Pamela Mackey ( FPDS)

Silvia Tadey (ISEPCI)

Mariana Ripoll ( Juvennat)