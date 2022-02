Fiscalía pide que se reconozca a la Reina de Guaymallén

La Fiscalía de Estado de Mendoza solicitó a la Justicia que ordene al gobierno Provincial de Mendoza a aceptar la participación de la reina de Guaymallén en los festejos Vendimiales Provinciales 2022.

Entre otros aspectos, destaca que existe un nutrido y variado régimen legal que determina a las festividades vendimiales como parte del patrimonio cultural provincial.



Julieta Lonigro, junto la CORENAVE (Comisión de Reinas Nacionales De la Vendimia) y la COREGUAY (Comisión de Reinas de Guaymallén), se presentaron ante la Suprema Corte de la Provincia solicitando que se ordene al Municipio de Guaymallén que reconozca a la reina departamental electa.



El conflicto se produce porque la Municipalidad de Guaymallén, por ordenanza N° 9196/21, dispuso “Prohibir la organización, patrocinio y/o auspicio, por parte del Municipio, de manera directa, de elecciones de reinas, embajadoras, representantes y princesas u otras denominaciones similares y concursos de belleza de personas, cualquiera sea su edad, en las distintas celebraciones locales o eventos públicos instrumentándose los mecanismos necesarios al efecto”.



La demanda interpuesta narra que “que la comunidad autoorganizada del municipio de Guaymallén eligió a la representante distrital sin intervención del Municipio consagrando así la elección de la reina como un fenómeno social indiscutible”.

Agrega que “La Comisión de Reinas de Guaymallén… propuso el proyecto “EXPERIENCIA VENDIMIA” que incluyó: convocatoria y capacitación a candidatas distritales, y la efectiva elección y coronación de la misma”.



Así, el 4 de Diciembre del año pasado resultaron electas las Srtas. Julieta Lonigro y Julieta Gómez, como Reina y Virreina de la Vendimia de Guaymallén.



Debido a la urgencia de una resolución por el inminente inicio de los festejos vendimiales, Fiscalía se presentó antes del vencimiento del plazo y solicitó que como medida cautelar se “ordene a la autoridad de aplicación del Reglamento aprobado bajo la Ley 8740 que, intertanto subsista el presente litigio o el Municipio oficialice una reina departamental, acepte a la candidata a Reina Nacional de la Vendimia en representación del Departamento de Guaymallén que haya sido elegida como “Reina Departamental” en la fiesta departamental realizada a través de un proceso fiscalizado por CORENAVE, permitiendo consiguientemente su participación en el Acto Central, la Vía Blanca y el Carrusel de las Reinas que tutela la Ley 6973.”

Los Fundamentos



Esta posición adoptada se fundó, entre otros, en los siguientes argumentos principales:

– Existe un nutrido y variado régimen legal que determina a las festividades vendimiales como parte del patrimonio cultural provincial, destacando en especial la Ley 6973 que en forma expresa declara como patrimonio cultural de la Provincia a las fiestas distritales, departamentales, la Vía Blanca de las Reinas, el Carrusel de las Reinas y el Acto Central.



– Quitarle este carácter de patrimonio cultural sólo puede realizarse mediante el correspondiente debate democrático en el mismo ámbito que así lo declaró, es decir por una nueva Ley aprobada por la Legislatura Provincial derogando o modificando la 6973.



– La prohibición de elegir reina vendimial por una Ordenanza, contradice expresamente tanto la Ley que la considera patrimonio cultural como las restantes normas legales que regulan la elección Vendimial.

– La elección de la reina de Guaymallén resultó de una festividad tradicional organizada espontáneamente, bajo coordinación y fiscalización de la CORENAVE, que reflejó el sentir popular de muchos habitantes del Departamento, lo que se encuentra tutelado por la Ley 6973.



– El otorgamiento de la medida cautelar sugerida por Fiscalía no afectaría el derecho de ningún individuo ya que nadie está obligado a participar o siquiera mirar la elección de la Reina de la Vendimia. Y por el contrario, su no otorgamiento en tiempo, además de afectar el patrimonio cultural provincial, perjudicaría a los habitantes de Guaymallén que no podrán estar representados por su reina en los festejos vendimiales.