La Cumbre de la UCR nacional tuvo epicentro en San Rafael

Para la asunción de las nuevas autoridades del Comité en el sur provincial, llegaron las principales figuras del partido a nivel local y nacional, tales como el ex gobernador mendocino y actual senador nacional Alfredo Cornejo, el presidente del comité provincial, Tadeo García Zalazar, acompañados por el titular de la UCR Nacional, Gerardo Morales; la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, Carolina Losada, y el diputado nacional por Buenos Aires, Facundo Manes.

Además, estuvieron presentes intendentes, legisladores nacionales y provinciales.

En una conferencia de prensa posterior al acto, los referentes radicales hablaron del acuerdo con el FMI y cargaron contra el Gobierno nacional por haber enviado solo un borrador a los legisladores nacionales, previo al debate del proyecto en el Congreso.

“Le han repartido a los legisladores un borrador, ni siquiera ha entrado el acuerdo. Es tan improvisado esto que las excusas son que están traduciendo los anexos, es de un nivel de improvisación que a mí me avergüenza”, manifestó Cornejo.

Indicó que “el oficialismo no puede hacernos cómplices de lo que se haya negociado porque no participamos de esa negociación”. El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado sostuvo que “no tenemos resuelta una estrategia parlamentaria hasta que no tengamos detalles y no haya reuniones de los bloques, interbloques y de la mesa de Juntos por el Cambio. No hay una posición definida”.

Sin embargo, enfatizó en que “no queremos que el país entre en default, porque sería doloroso para los sectores más vulnerables y la clase media, pero tampoco queremos que el programa de gobierno tenga más ajuste para la clase media y el sector productivo con más impuestos”.



Al respecto, Manes expresó que “Argentina necesita un plan económico y de desarrollo y el acuerdo con el Fondo no resuelve los problemas argentinos”. “Tenemos que evitar que el país entre en default porque sería más pobreza y más desigualdad y estar aislados aún más del mundo. El acuerdo con el Fondo no resuelve el drama argentino”, añadió.

Por su parte, Carolina Losada remarcó que “Argentina necesita un acuerdo con el FMI”. “Sabiendo que el próximo gobierno va a ser de Juntos por el Cambio y con un gran protagonismo del radicalismo, necesitamos llegar a un acuerdo. Ahora, no a cualquier costo. Nos ha llegado un borrador que no tiene ni siquiera los detalles que necesitamos para dar una opinión responsable al respecto”, afirmó.



Fuente: Los Andes