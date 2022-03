Quince jugadores de Gutierrez con síntomas de COVID 19

Liga Mendocina de Futbol - 2da fecha

Gutierrez - Palmira (postergado)



Andes Talleres 2 (Martin, Herensperger)

Gimnasia 2 (Vallejo 2)

San Martín 3 (Ivars 2, Pacheco)

Argentino 1 (Lucero)

Rivadavia 1 (Dominguez)

Deportivo Maipú 0

CEC 2 (Ligorria, Tripi)

Luján 1 (Valenti)

Huracán 2 (Leiva 2)

Algarrobal 1 (Cabello)

Godoy Cruz 0

Murialdo 1 (Altamirano)

Chacras 0

FADEP 2 (Quintana, Alí)

Rodeo 2 (Muñoz, Arrabalé)

Lavalle 0

Boca 0

Guaymallén 3 (Maturano, Lucero, Villarroel)

Libre: Independiente Rivadavia

Posiciones:



Rodeo del Medio el único que ganó los dos partidos jugados en el puntero del campeonato que lleva el nombre de Sergio Merlos.

Próxima fecha:

Guaymallén vs Rodeo del Medio/ Cicles Lavalle vs Academia Chacras/ FADEP vs Godoy Cruz/ Leonardo Murialdo vs Huracán Las Heras/ Algarrobal vs CEC/ Luján vs Centro Deportivo Rivadavia/ Maipu vs San Martín/ Argentino vs Andes Talleres/ Gimnasia vs Gutierrez/ Palmira vs Independiente/ libre: Boca Juniors de Bermejo.