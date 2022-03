Mendocinos campeones en el Argentino de San Juan

a ciclista mendocina Julieta Benedetti, de 17 años, que tiene el apoyo de la Subsecretaría de Deportes, demostró que es la mejor junior del país al ganar este sábado el Campeonato Argentino de contrarreloj individual en Junior femenino, que se disputó en la provincia de San Juan.

La lujanina empleó un tiempo de 0:14 m.:16,84s., con un promedio de 42,052 km/h. Completaron el podio Abril Capdevila Rivero (San Juan) y Abril Garzón (Neuquén).

De esta forma, la joven ciclista reafirmó su liderazgo entre los junior del país. El año pasado ya había obtenido dos medallas en el campeonato disputado en San Luis, tras ser la vencedora en la crono y en la competencia de línea.

Entre los Varones Junior, Ramiro Castro fue el mejor de los pedalistas de la borravino en la contrarreloj individual, con un destacado 5° lugar sobre los 20 kilómetros. Además, Alejo Ortiz fue 8°, Ramiro Coutinho 17° y Ulises Luna 25°.

Julieta cursará este año su última etapa del secundario en el Colegio Magisterio. Paralelamente tendrá grandes objetivos deportivos, principalmente en la primera mitad de 2022.

En cada competencia, la joven deportista que compite en ciclismo de ruta, pista y mountain bike (MTB) tiene a Gustavo Alaria como entrenador. Además, recibe el apoyo en su proceso deportivo de su nutricionista, Marisol Pardo. Julieta ha representado a Mendoza en numerosas competencias nacionales y viene reafirmando sus condiciones en el deporte pedal, que la ha llevado a convertirse en una de las principales promesas del ciclismo argentino.

El ciclista mendocino Ramiro Castro se quedó con la victoria en el Campeonato Argentino de ruta Junior masculino 2022, tras imponerse en un apasionante sprint final. El corredor de 17 años demostró que su título en 2020 no fue casualidad y volvió a enfundarse el maillot albiceleste como el mejor del país.

La prueba de fondo, una de las más atractivas, comenzó pasadas las 15 y contó con la particularidad de que su recorrido era distinto del resto. El malón de ciclistas partió desde el Circuito San Juan Villicum. Dieron un giro casi completo y salieron del espacio.

Posteriormente se dirigieron hacia la Avenida de Circunvalación, dieron tres vueltas completas, retornaron hacia Albardón. Dieron tres vueltas completas y la definición. En total recorrieron 96 kilómetros.

El podio de la carrera estuvo compuesto por Ramiro Castro, de Mendoza; Nicolás Reynoso, de Salta, y Gerónimo Montaña, de San Juan.

“Quiero agradecer a mis viejos, a la Municipalidad de Guaymallén, a Gabriel Brizuela y a Mariano Perulán, que siempre nos están apoyando”, dijo el pedalista que durante la temporada defiende los colores de la Municipalidad de Guaymallén.

Junto a la obtención en la contrarreloj lograda por Julieta Benedetti, Mendoza logró dos preseas doradas en una nueva edición del campeonato juvenil de ciclismo realizado el fin de semana pasado en San Juan.

Facundo Ambrossi es subcampeón nacional

El ciclista oriundo de Guaymallén volvió a estar entre los mejores de Argentina en la categoría Varones 2006 y obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Argentino de Ruta 2022, disputado en San Juan.

“Ayer me había quedado con mucha bronca. Había preparado muy bien la crono, pero se me corrió la rueda trasera en una curva y me caí”, dijo el pedalista de la Borravino a radio La Voz.

“Hoy no pudimos llevarnos el título, pero igualmente estoy muy contento por el segundo lugar. Había que jugársela a todo o nada para poder llevarme una medalla”, siguió el corredor del Sergi Team.

“Le quiero dedicar esto a mi familia, a mi entrenador, Alejandro Durán, y a toda la gente que me apoya”, finalizó el mendocino.

La nutrida delegación borravino se completó con los siguientes pedalistas:

Junior Varones 2004 y 2005: Matías Mancuso, Ulises Luna, Franco Perulán, Leonardo Estela, Ramiro Coutinho, Alejo Ortiz, Joaquín Fernández y Matías Agüero

Varones 2006: Santiago Lespin, Nazareno Riveros y Facundo Guevara.

Varones 2007: Sebastián Rojas, Álvaro Castro y Santiago Talavera

Varones 2008: Federico Ambrossi.

Varones 2009: Agustín Durán.

Damas Junior 2004-2005: Valentina Domínguez.

Damas 2006-2007: Guadalupe Pérez