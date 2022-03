La Lepra se quedó con el clásico de la Liga

Liga Mendocina de Futbol - 4ta fecha



Independiente Rivadavia 2 (Sosa, Reveco)

Gimnasia y Esgrima 0



Rodeo del Medio 2 (Alaniz, Torres)

Boca Jrs. de Bermejo 0



Andes Talleres 2 (Baldacini, Martín)

Deportivo Maipú 0



San Martin 2 (Ivars, Tello)

Luján Sport Club 0



Rivadavia 1 (Cortez)

Algarrobal 1 (Cabello)



Academia Chacras 0

Guaymallén 2 (Montiveros, Lucero)



Huracán 1 (Ramirez)

FADEP 1 (Ramirez)



CEC (Altamirano)

Leonardo Murialdo (Gonzalez)



Gutierrez 1 (Meza)

Argentino 0



Godoy Cruz - Lavalle

Juegan el lunes



Postergado 1ra fecha



Gutierrez 0

Palmira 1 (Mortes)



Postergado 2da fecha



Argentino 0

Talleres 1 (Martin)

Posiciones:

Andes Talleres 10, Guaymallén, Rodeo del Medio y San Martín 9, FADEP, CEC y Gutierrez 7, Chacras y Palmira 6, Gimnasia, Murialdo, Huracán 5, Lavalle, Godoy Cruz, Luján, Maipú e Independiente Rivadavia 3, Algarrobal 2, Argentino 1, Boca 0.



Próxima fecha:



Boca Jrs vs Academia Chacras/ Guaymallén vs Godoy Cruz/ Lavalle vs Huracán/ FADEP vs CEC/ Murialdo vs Rivadavia/ Algarrobal vs San Martín/ Luján vs Talleres/ Maipú vs Gutierrz/ Argentino vs Independiente/ Gimnasia vs Palmira.



1ra B (2da fecha)



La Gloria 2- Eva Perón 1

River de El Challao 1- Municipal 1

U.N. Cuyo 0- Ferroviario 0

Universitario 0- Beltrán 1

AMUF 0- Banfield 1

Posiciones:

Fray Luis Beltrán 6, Municipal, Ferroviario y La Gloria 4, U.N.Cuyo y River 2, Banfield, AMUF, Eva Perón 1, Universitario 0.



Próxima fecha



Municipal vs AMUF/ Banfield vs Universitario/ Fray Luis Beltrán vs U.N. Cuyo/ Ferroviario vs La Gloria/ Eva Perón- River LH

Fotos: Grupo Whatsapp Periodistas Liga Mendocina