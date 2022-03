Mones Ruiz y la polémica propuesta para integrar el Superior Tribunal de Justicia puntano

El abogado del foro local de la provincia argentina de San Luis y ex Convencional Constituyente Municipal, Francisco Guiñazú, conversó con CuyoNoticias y explicó las causas concretas de los causales de la propuesta oficialista para que el actual vicegobernador Mones Ruiz, sea rechazado para integrar el Superior Tribunal de Justicia provincial. De ser elegido, el vicegobernador pasaría de ser la segunda autoridad del Poder Ejecutivo a ser la primera del Poder Judicial.

Guiñazú avanza sobre el tema y también analiza las razones políticas y conveniencias que significa esa eventual designación y las consecuencias institucionales que tiene a corto y mediano plazo.

Cabe recordar que los principales cuestionamientos e impugnaciones se sustentan en que el vicegobernador no acreditaría 10 años en el ejercicio de la abogacía o magistratura judicial y su falta de independencia del Ejecutivo provincial, tal como establece la Constitución de San Luis.

Guiñazú explicó que "este viernes 1 de abril en la apertura de la Asamblea Legislativa, el candidato Monez Ruiz "debiera recibir al gobernador Rodríguez Saá, pero la realidad es que no lo va a hacer él, ya que es como un desaparecido en acción, desde que se lo postuló a este cargo, es como que ha desaparecido de todos lados, solo sabemos que ha pedido una licencia, pero no se sabe ni siquiera quien le aceptó ese pedido de licencia... la realidad es que no está por ningún lado y seguramente y seguramente va a aparecer el día 7 de abril que el día en que se va a tratar el pliego que envió al gobernador al Senado de la provincia de San Luis para que en esa sesión especial pueda tratarse su pliego y bueno supongo, que el mismo lamentablemente va a ser aprobado ya que se requiere una mayoría simple, a diferencia de lo que ocurre en otros lados inclusive la Nación, que se exige una mayoría calificada acá en San Luis por mayoría simple, y hay 7 senadores que responden al oficialismo y solo 2 a la oposición", contó el letrado.

Escuchá la entrevista completa a continuación