Hoy 6 de abril es el Día Mundial de la Actividad Física

El 44 % de los argentinos no realiza la suficiente actividad física para la salud, según la IV Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.

A propósito de esta fecha que conmemora el Día Mundial de la Actividad Física y suma además el 7 de abril, Día Mundial de la Salud hablamos de las patologías que las personas pueden padecer por no practicar ninguna actividad.



Según un relevamiento el 44 % de los argentinos no realiza la suficiente actividad física para la salud. Eso se desprende de la IV Encuesta Nacional de Factores de Riesgo.

Sedentarismo: ocupa el 4º lugar dentro de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles después de la hipertensión, el tabaquismo y la Diabetes.



Por tal motivo, la Federación Argentina de Cardiología (FAC) recomienda:

Realizar entre 150 a 300 minutos de actividad física de actividad moderada (por ejemplo caminar). Sumar 2 días de actividad de fuerza.

Hacer pausas activas en el trabajo. Para las personas que están mucho tiempo sentadas, moverse durante 1 o 2 minutos por hora.

Contar los pasos, con la ayuda de alguna aplicación que se instala en los celulares. Esto contribuye a tomar conciencia sobre la actividad realizada.

000 por día, es la cantidad de pasos para abrir la puerta de la prevención ayudando a controlar los factores de riesgo. Este número de oro es el objetivo para fortalecer la salud.