Buen desempeño de Pipío Fernández en Rio Tercero

Se disputó en Río Tercero la primera fecha del campeonato Argentino de Motocross y para el mendocino Gabriel Fernández fue un fin de semana correcto, porque tuvo algunos imprevistos que logró sortear y así sumó puntos para el certamen. Lo hizo gracias a su potencial de campeón.

"Pipío" salió al trazado cordobés con todas las luces prendidas en su categoría MX3 y pudo hacerse de la pole position. Lo hizo con un gran nivel y motivado por ser el defensor del título, aunque el domingo el mal tiempo y los imprevistos de toda carrera lo relegaron tras obtener la primera salida.

Fernández debió sacar adelante dos mangas complicadas, sin embargo la pasta de campeón lo puso de pie tras unas caídas y lo terminó dejando segundo en la tabla general. De esta manera ese escalafón le generó algunas unidades para luchar por más en lo que se viene.

Una vez terminada la historia, el piloto de Mendoza contó todo lo acontecido: "El sábado clasifiqué 1ro. El domingo en la primera final la gané, en la segunda se largó a llover fuerte y se puso muy difícil de andar, me caí en la largada y me pasaron muchas motos por encima. Me tuve que levantar en el barro, empecé a remontar desde el puesto 38 y me volví a caer dos veces más. Venía muy desconcertado y la pista estaba intransitable, pude llegar del último puesto hasta el 6to., quedando 2do. en la general y sumando muy buenos puntos para el campeonato", señaló.

El próximo desafío para Gabriel Fernández será en San Luis el 7 y 8 de mayo.