Duelo de Lobos, ganó el de Mendoza 3 a 0

Gimnasia de Mendoza goleó a su homónimo jujeño 3 a 0 (Ortegoza, Solari, Barbieri) en la Tacita de plata. Para no desentonar, el arbitro fue Luis Lobo Medina.

Gimnasia y Esgrima abrochó su tercera victoria al hilo, goleando a su homónimo jujeño 3 a 0, segunda salida de Mendoza para golear, ante lo había sufrido Villa Dálmine en Campana.

El Lobo con 9 puntos sobre 9 posibles comienza a acomodarse en la tabla, con esta victoria ocupa el duodécimo lugar, importantísimo porque hasta el puesto 13 clasifican los equipos que lucharán por el segundo ascenso a Primera, ya que para el primero en la tabla general y campeón de la Primera Nacional se llevará el premio del primer ascenso.

Belgrano de Córdoba es el lider con 28 puntos, San Martin de Tucumán su escolta con 24, despues se ubican Instituto de Córdoba con 20, Brown de Adrogué 19, Deportivo Madryn, Riestra y Almirante Brown 17, Deportivo Maipú, Brown de Puerto Madryn y Almagro 16. Hay 4 equipos con 15 puntos, pero por diferencia de goles estarían clasificando por el momento Gimnasia y Esgrima de Mendoza y All Boys, relegando a Chaco For Ever y Defensores de Belgrano, precisamente el Dragón juega este lunes en Mendoza ante Independiente Rivadavia.

En la próxima fecha en Mendoza, Gimnasia y Esgrima recibirá la visita de Flandria.

Sintesis:

Gimnasia y Esgrima de Jujuy: 0

Cristian Lucchetti; Iván Antunes, Roberto Hernández, Anderson Rey Salinas y Guillermo Cosaro; Esteban González, Jorge Juárez, Leonardo López y Matías Palavecino; Leandro González y Millan Tuninesi. DT: Daniel Ramasco./ Cambios: Matías Reali x Juárez, Alejandro Gagliardi x Antunes, Emmanuel García x Tunessi, Pedro Muné x Palavecino, Lautaro Belleggia x López.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza. 3

Sebastián Giovini; Ismael Cortez, Diego Mondino, Franco Meritello, Iván Gauna; Leandro Ciccolini, Ulises Ortegoza, Matías Villarreal; Ulises Guakinchay y Santiago Solari, Mario Galeano. DT: Luca Marcogiuseppe./ Cambios: Mariano Barbieri x Guakinchay, Lucas Arce x Cortez, Matías Nouet x Solari, Joan Juncos x Galeano, Joaquín Varela x Ciccolini.

Goles: PT: 31: Ortegoza (GyE M)/ ST: 8: Solari (GyE M), 27: Barbieri (GyE M)

Arbitro: uis Lobo Medina.

Estadio: 23 de Agosto

Fotos Prensa Gimnasia y Esgrima de Jujuy