Trepada de película de Franco Pandolfino en Brasil

Se realizó en Interlagos la segunda fecha del Superbike de Brasil y el mendocino Franco Pandolfino cumplió con una buena labor en la categoría Supersport 600 Pro. El piloto arribó a la meta en la posición número 8, culminando con un fin de semana productivo

No fue sencillo el escollo que sorteó el piloto de Mendoza en suelo brasileño. Secundado por el Luvizotto Racing Team, Pandolfino se puso a palmo a palmo ante los protagonistas experimentados de la divisional y sacó un muy buen tiempo a pesar de haberse pasado en una vuelta.

Una vez terminada la carrera, Franco hizo un análisis de lo que pasó en esta fecha dos: "La carrera fue muy buena, realmente un espectáculo, había más de 30 motos. Yo en la vuelta 4 me paso en un frenado y cinco de ellas me dejaron atrás, quedando posicionado 13. Después tuve una muy buena recuperación y culminé octavo. Me voy muy conforme porque mejoré mi marca personal", precisó.

El próximo compromiso para Franco Pandolfino será del 13 al 15 de mayo en la mencionada competencia internacional.