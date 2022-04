Sin triunfos cuyanos en el Torneo Federal A

En cancha de Montecaseros, el campo de juego de moda, ya que la mayoría de los demas clubes resembraron y no pueden utilizarlos, se dio el choque entre el puntero y el último, no se vieron grandes diferencias en un partido trabado, con mucho roce y poco juego.

Huracán Las Heras, apenas ha podido descontar 9 puntos fruto de una victoria, tres empates y dos derrotas, ocupa la última posición y con la obligación de sumar rápidamente teniendo la durísima sanción que recibió de 15 puntos que tendrá que ganar en la cancha - todavía le faltan 6- para recién a partir de ahí comenzar a sumar.

Olimpo que empató ante Huracán es el líder de su grupo, su escolta es Villa Mitre que en el último partido de la jornada goleó a las víboras de Desamparados 4 a 0.

Federal A

6ta fecha Zona A

Como le fue a los cuyanos



Huracán Las Heras 0- Olimpo de Bahía Blanca 0

Sansisena 0- Estudiantes de San Luis 0

Sportivo Peñarol 0- Independiente de Chivilcoy 1

Juventud Unida de San Luis 1- Argentino de Monte Maiz 1

Villa Mitre de Bahia Blanca 4- Sportivo Desamparados 0



Tabla de posiciones:



Olimpo de Bahía Blanca 14, Villa Mitre de Bahía Blanca 12, Camioneros 11, Juventud Unida de San Luis y Sol de Mayo de Viedma 10, Cipolletti de Rio Negro 9, Estudiantes de San Luis 7, Ferro Carril Oeste de General Pico y Argentino de Monte Maiz 6, Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, Liniers de Bahía Blanca, Sportivo Desamparados y Peñarol de Chimbas 5, Sansinena y Ciudad Bolivar 4, Huracán Las Heras -9.

Próxima fecha

Círculo Deportivo vs Juventud Unida/ Desamparados vs Cipolletti/ Estudiantes vs Ciudad Bolívar/ Independiente de Chivilcoy vs Huracán Las Heras/ Sol de Mayo vs Peñarol.

Sintesis:

Huracán Las Heras: 0

Juan Cruz Cuesta; Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julio López y Mauro Visaguirre; Oscar Chiquichano, Luis Daher, Ignacio Sabatini y Matías Navarro; Javier Peñaloza y Francisco Biasutti. DT: Matías Minich./ Cambios: Alexis Ramos por Biasutti (HLH), Enzo Tejada por Peñaloza, Lucas Agüero por Sabatini.

Olimpo de Bahia Blanca: 0

Guido Villar; Gustavo Mendoza, Nicolás Capraro, Martín Ferreyra y Juan Perotti; Diego Ramírez, Sebastián Fernández, Brian Guille y Abel Méndez; Cristian Amarilla y Luis Vila. DT: Carlos Mayor./ Cambios: Claudio Cevasco, Nelson Da Silva y Nadir Hadad por Ramírez, Vila y Guille, Facundo Affranchino por Fernández, Agustín Bellone por Méndez.

Árbitro: César Ceballo (Córdoba).

Estadio: Montecaseros.

Fotos: Olimpo de Primera, Villa Mitre de Bahia Blanca y Prensa Huracán Las Heras.