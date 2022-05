Nico Palau y un triunfo memorable en el TC 2000 Series

Nico Palau tuvo en Concordia uno de sus mejores fines de semana en el automovilismo nacional. Porque el piloto mendocino consiguió su primera victoria en el TC 2000 Series, en lo que fue su tercera carrera en la divisional, y se convierte en uno de los candidatos a luchar por el campeonato.

El piloto de San Martín, al mando de un Ford Focus del JM Competición, tuvo un domingo soñado. Partió desde la quinta colocación la competencia final y luego de un par de curvas ascendió hasta la tercera colocación, aprovechando el toque de dos rivales.

A partir de ese momento, Palau comenzó a construir su victoria. Gracias al gran ritmo de su auto y a un manejo sin errores, comenzó a luchar por el segundo puesto con Ignacio Montenegro. Y en pocos metros pasó de tercero a primero. Porque en el momento que abandonaba el que era líder hasta ese momento, Javier Scuncio Moro, Nico con una gran maniobra en la última curva del trazado superó a Montenegro para pasar a liderar la competencia.

Después fue un monólogo del sanmartiniano, que dominó las acciones escapándose vuelta tras vuelta. Y así llegó a la bandera a cuadros, para obtener su primer triunfo en la categoría con una diferencia cómoda sobre sus escoltas. De esta manera, Palau se prende en la lucha por el título ya que sube hasta el cuarto puesto del certamen con 53 puntos, a 29 del líder, Ignacio Montenegro.

“Estoy muy feliz por la victoria. Primero que nada quiero agradecer al equipo, antes de largar se rompió el alerón y lo arreglaron en 10 minutos. En carrera, aprovecho que Montenegro se pasa en el frenaje y me deja el hueco para meter el auto, fuimos al roce, pero fue una gran maniobra para pasar a la punta. De ahí en más tuvimos un gran ritmo, ayer trabajamos mucho en el auto para esto. Quiero agradecer a mi papá que no pudo viajar y lo miró por TV, a mi familia, a mi suegra que me dijo que iba a andar bien, a mi novia y a todos los auspiciantes”, indicó Nico.

El próximo compromiso de Nicolás Palau en el TC 2000 Series será el 22 de mayo, cuando la divisional dispute la cuarta fecha del calendario en el autódromo de Neuquén.