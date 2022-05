El Globito lasherino le ganó al Rojo en Chivilcoy

-El Globito consiguió un triunfo importantísimo en el estadio Raúl Orlando Longarzo de Chivilcoy al vencer a Independiente por uno a cero, conquista del "Chimi" Navarro mediante la ejecución de un tiro libre penal a los 25 minutos del primer tiempo.

Despues de la conquista el once dirigido por Matías Minich se dedicó a aguantar el resultado favorable hasta el pitazo del árbitro. Segunda victoria del Globito en siete presentaciones.

Sintesis:

Independiente de Chivilcoy: 0

Mauro Leguiza; Nahuel Rodríguez, Juan Manuel Fedorco, Marcos Lamolla y Martín Gallo; Hernán Tifner, Ezequiel Bassi, Leandro Cisneros y Franco Cáseres; Rodrigo Bernal y Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio./ Cambios: 42' Francisco Biasutti x Enzo Tejada (HUR), 58' Martín Correa x Gabriel Vallés (HUR), 86' Fabricio Ojeda x Matías Navarro (HUR), 86' Julián Moyano x Óscar Chiquichano (HUR), 86' Alexis Ramos x Javier Peñaloza (HUR)

Huracán Las Heras: 1

Juan Cruz Cuesta; Gabriel Vallés, Matías Contreras, Julio López y Mauro Visaguirre; Oscar Chiquichano, Luis Daher, Ignacio Sabatini y Matías Navarro; Javier Peñaloza y Francisco Biasutti. DT: Matías Minich./ Cambios: Francisco Biasutti x Enzo Tejada, Martín Correa x Gabriel Vallés, Fabricio Ojeda x Matías Navarro, Julián Moyano x Óscar Chiquichano, Alexis Ramos x Javier Peñaloza.

El gol: ST: 25: Matías Navarro de penal (HLH).

Arbitro: Maximiliano Macheroni.

Estadio: Raúl Orlando Lungarzo.

Federal A - 7ma fecha Zona A

Así le fue a los cuyanos

Independiente de Chivilcoy 0- Huracán Las Heras 1

Estudiantes de San Luis 1- Ciudad Bolívar 0

Sportivo Desamparados 1- Cipolletti de Rio Negro 1

Sol de Mayo de Viedma 1- Peñarol de San Juan 0

Círculo Deportivo 1- Juventud Unida Universitario 0

Tabla de posiciones

Olimpo de Bahía Blanca 17, Villa Mitre y Sol de Mayo 13, Camioneros 12, Juventud Unida, Cipolletti y Estudiantes 10, Círculo Deportivo 8, Ferro Carril Oeste, Argentino, Independiente y Desamparados 6, Liniers y Peñarol 5, Bolívar y Sansinena 4, Huracán Las Heras -6.

Próxima fecha para los cuyanos

Huracán Las Heras vs Sol de Mayo de Viedma/ Sportivo Peñarol vs Argentino de Monte Maiz/ Juventud Unida vs Liniers de Bahía Blanca/ Villa Mitre de Bahía Blanca vs Estudiantes de San Luis.