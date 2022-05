Doble festejo de Huracán, ganó y le redujeron la sanción

Torneo Federal A 10ma fecha

Como le fue a los equipos cuyanos de la categoría:

Sportivo Desamparados 0- Estudiantes de San Luis 0

Ferro Carril Oeste de General Pico 0- Juventud Unida 1

Sportivo Peñarol 3 - Liniers de Bahía Blanca 0

Huracán Las Heras 1- Circulo Deportivo Nicanor Otamendi 0

Tabla de posiciones:

Olimpo 23, Villa Mitre 19, Camioneros 16, Juventud Unida y Estudiantes 14, Sansinena, Ferro de General Pico y Sol de Mayo 13, Bolivar y Cipolletti 11, Peñarol y Argentino 10, Círculo Deportivo y Huracán Las Heras 9, Liniers, Independiente y Desamparados 7.

Próxima fecha de los cuyanos:

Juventud Unida de San Luis vs Peñarol/ Estudiantes de San Luis vs Camioneros/ Olimpo vs Desamparados/ Liniers vs Hurac´{an Las Heras.

Síntesis:

Huracán Las Heras: 1

Juan Cruz Cuesta; Gabriel Vallés, Julián.Moyano, Julio López y Mauro Visaguirre; Oscar Chiquichano, Luis Daher, Ignacio Sabatini y Matías Navarro; Javier Peñaloza y Alexis Ramos. DT: Matías Minich./ Cambios: Matías Contreras por Sabatini, Francisco Biasutti por Navarro.

Círculo Deportivo Nicanor Otamendi: 0

Diego Pave; Gonzalo Ramírez, Juan Motroni, Facundo Vilanova y Bruno Vedda; Enzo Benítez, Agustín Amato, Raúl Pérez y Nicolás Straccia; Imanol Enriquez y Diego Martínez. DT: Norberto D'Angelo./ Cambios: Enzo Astiz, Lucas Marciante y Nahuel Luna por Martínez, Amato y Straccia, Adrián Reta por Ramírez .

Goles: PT: 42: Ramos (HLH)

Árbitro: Francisco Martín Acosta (Santiago del Estero).

Expulsados: Peñaloza (HLH) y Vedda (CDO).

Estadio: Predio de FADEP.

Foto de portada: Que Digital