Por la bicisenda del zanjón de Los Ciruelos

Para descubrir la ciudad no hay como rodar y rodar con la bici que te lleva a todas partes y ahora por ciclovías que hace que el andar sea más seguro, Bicicleta Amiga te propone hacer un giro por la ciudad de Mendoza descubriendo una bicisenda al borde del zanjón de Los Ciruelos en el límite con Las Heras.

Con los recorridos de ciclovías y bicisendas actuales puede hacerse un circuito que rodea la ciudad capital de Mendoza, si bien falta conectar determinados tramos de la red, es posible, por ejemplo, se puede ir por la ciclovía de calle San Martín hasta Santiago del Estero y de allí sólo ocho cuadras de conexión hasta tomar la bicisenda Bernardo Houssay - General Mosconi que va de este a oeste por el borde del mítico zanjón de Los Ciruelos en el límite con el departamento de Las Heras y conectar con cilcovía Boulogne Sur Mer hasta Moreno y allí por Belgrano unos metros hasta conectar con Av.Peltier y de allí hasta San Martín nuevamente.

La bicisenda Houssay – Mosconi es más conocida por el zanjón de Los Ciruelos ya que va a su borde y todo el tiempo se puede ver la enormidad de este desagüe pluvial ideado por los Huarpes para el aprovechamiento de tan escaso recurso como es el agua en esta zona desértica donde está emplazada Mendoza, tiene 2,430 km que en 10 minutos de este a oeste se hace perfectamente, no está demarcada y es de cemento liso, se conecta en calle Perú con la ciclovía Parque Nicolino Locche hacia el sur y hacia el norte continúa la ciclovía hasta la plaza Marcos Burgos de Las Heras, aquí también hay que tener precaución porque al continuar buscando el oeste hay que atravesar las vías del Metrotranvía y siguiendo por la contorneada bicisenda, siempre yendo al oeste, termina en la ciclovía de Av. Boulogne Sur Mer.

Del lado sur de la ciclovía además de la calle Ing. E. Mosconi - Bernardo Houssay hay pintorescas casas de barrio en la llamada Sexta Sección y Cuarta Sección y es habitual cruzarse en la bicisenda abuelos con sus nietos o mascotas corriendo con sus dueños o pequeños en monopatín. Todas las ciclovías son también el espacio para los caminantes y es importante aprender a convivir como buenos ciudadanos.

Algo que es evidente y que desde Bicicleta Amiga hacemos hincapié es la Educación Vial, todos deben respetar las señalizaciones, ser prudentes y respetar al otro, los ciclistas deben llevar todos los elementos de seguridad (casco, luces, bocina, ropa cómoda y vistosa, guantes) y sobre todo respetar las señales de tránsito como un semáforo en rojo o anticipar las maniobras indicando con el brazo hacia donde va girar, por ejemplo.

Muy a menudo el ciclista es tildado de no respetar las señales de tránsito y muchas veces esto es así pero para una sana convivencia los automovilistas y transportes de mayor tamaño deben respetar al ciclista dejando la distancia aconsejada de 1.50 mts, respetar las ciclovías y no estacionar sobre ellas o permitir el paso en una intersección.

También es habitual que al alejarse de las zonas de mayor circulación y control tanto ciclistas como automovilistas no se respeten y los riesgos se multiplican, siempre hay que estar alertas y respetar para ser respetados.

Tips usuario

“Mucho cuidado al cruzar en las vías y también el cruce con calle Francisco Rubilar y a la altura de Vucetich porque son doble mano”