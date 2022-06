En bici siguiendo el Metrotranvía por avenida Belgrano

Belgrano, que no sabe cuantas calles y escuelas llevan su nombre pero que grande fue su mérito para que así sea, en la Capital Internacional del Vino es una de las avenidas más bonitas, la única donde dos transportes sustentables van a la par y son combinables, la bici y el Metrotranvía.

En la bici llegando a esta avenida podemos subirnos al Metrotranvía y transportarnos hacia Maipú en búsqueda de aventuras por los viñedos o hacia Las Heras la cuna del Ejército Libertador de San Martín pasando por Godoy Cruz, tierra del joven congresista mendocino en Tucumán, Tomás Godoy Cruz.

Pedaleo a toda velocidad tratando de ir a al compás del Metrotranvía y captar la mirada extraviada de alguno de sus pasajeros, una señal de que ven y entienden que estoy buscando, algunas veces lo logro y muchas no, la bici me da vida, me alimenta y despierta este juego de sensaciones de libertad que son efímeras porque en pocos minutos la dupla roja se pierde en las vías y yo retomo el ritmo normal de unos 14 km/h pero ya alimenté mi espíritu libre y aventurero.

Tiene el encanto de ir al lado de las vías pero también hay hermosos locales de ropa muy luminosos y elegantes, restaurantes, bares, heladerías y cafés para diferentes gustos, lujosos edificios de hoteles y departamentos que sobresalen y marcan el contorno de la avenida Belgrano.

Estos 2,1 km de ciclovía que van de calle Las Heras a Moreno en el límite con Godoy Cruz donde continúa por ese departamento hasta Chacras de Coria en Luján de Cuyo, pueden hacerse en pocos minutos, tan sólo nueve y hay que tener en cuenta que una parte desde el cruce con calle Necochea hasta Arístides Villanueva se divide a ambos lados de la vía del Metrotranvía y de sur a norte el sentido de circulación es por el lado este de la vía en tanto que para el sentido norte-sur el lado oeste de la misma que hace que en Arístides Villanueva te detengas y te dejes llevar por el ingreso a esta calle marcada por un cartel muy colorido a un lado y la Plazoleta Vergara del otro con una hermosa pérgola y bancos antiguos que invitan a tomar un descanso.

Arístides es la calle de la movida nocturna especialmente de los más jóvenes pero tiene una amplia oferta de locales boutique y temáticos muy interesantes y gran cantidad y variedad de bares y restaurantes que hacen que sea muy concurrida todos los días del año a toda hora.

En calle Las Heras donde nace este tramo de ciclovía nos encontramos con la antigua Estación Belgrano de trenes que hoy utiliza el Metrotranvía, pero también está el pintoresco Paseo Municipal de Artesanos que vale la pena visitar, allí los emprendedores ofrecen artículos de cuero, lana y con materiales reciclados a precios muy competitivos, hay estacionamiento para bicis y también una de las estaciones del programa En la Bici de la municipalidad de la capital.

No olviden que para mayor seguridad las playas privadas de estacionamiento en Mendoza tienen estacionamiento para bicis a bajo costo.

Al rodar por esta ciclovía que nos llena de adrenalina vamos encontrando cruces con ciclovías que nos llevan al este u oeste de la ciudad como es calle Necochea que te lleva desde calle San Martín en el centro hasta la Universidad Nacional de Cuyo en el parque General San martín o el boulevard Pedro Molina, también la conexión con la ciclovía de Av. Peltier y finalmente en su extremo sur por Moreno hacia el parque San Martín atravesando la emblemática Av. Emilio Civit con imponentes casas y propiedades llegando a los portones del parque o al este a plaza Independencia.

También queda del lado oeste el consulado de chile a pocos metros de Av. Civit, el edificio de la ex Aguas Mendocinas (AYSAM), el Archivo Histórico de la Provincia donde hay un anclaje para bicis del programa En la Bici, la Universidad Tecnológica Nacional y en el cruce con Pueyrredón donde un tótem registra el paso de la bici.

De ahí a poco de andar termina el tramo que corresponde a la ciudad de Mendoza y conecta con Godoy Cruz y también con la ciclovía de calle Moreno que va hacia el parque General San Martín donde miles de ciclistas transitan a diario.

Tips de usuario

"Me encanta ir por avenida Belgrano y sentir el ruido de las vías, lástima que los carteles indicadores que son pocos están vandalizados o con pegatinas de avisos"

"Paso todos los días, voy con mucho cuidado porque los vehículos van a alta velocidad y se olvidan que hay una ciclovía más la gente que cruza para ir a las paradas del Metrotranvía la hace un poco riesgosa"

Seguridad