Perdió Huracán y cayó en zona de descenso

Estudiantes de San Luis, por el momento es el mejor ubicado en la tabla, entre los equipos cuyanos.

La fecha 16 para los cuyanos, resultados:

Sportivo Desamparados 2- Liniers de Bahía Blanca 0

Ciudad Bolívar 1- Sportivo Peñarol 1

Sansinena 2- Huracán Las Heras 0

Estudiantes de San Luis 4- Argentino de Monte Maiz 0

Resta jugar Cipolletti de Rio Negro - Juventud Unida de San Luis

La tabla de posiciones:

Olimpo de Bahía Blanca 33, Sansinena de General Cerri 26, Villa Mitre de Bahía Blanca 25, Sol de Mayo de Viedma 24, Estudiantes de San Luis 23, Camioneros de General Rodriguez 20, Peñarol de San Juan 19 (hasta aca clasificados), Juventud Unida de San Luis y Ciudad Bolivar 18, Ferro Carril Oeste de General Pico y Liniers de Bahía Blanca 17, Circulo Deportivo Nicanor Otamendi de Mar del Plata 16, Cipolletti de Rio Negri, Sportivo Desamparados de San Juan 14, en zona de descenso directo: Huracán Las Heras 13, Independiente de Chivilcoy 12.

La próxima fecha para los cuyanos

Huracán Las Heras vs Ciudad Bolivar, Circulo Deportivo vs Estudiantes de San Luis, Juventud Unida vs Desamparados, Sportivo Peñarol vs Villa Mitre.

Cachorro en LH

Alejandro Abaurre es el nuevo técnico de Huracán, pero recién dirigirá el próximo partido cuando el Globito reciba a Ciudad Bolivar.