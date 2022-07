Trabajadores de Petroplast reclamaron que se cumpla la Ley de Compre Mendocino

Esta mañana trabajadores nucleados en el Sindicato de la Unión de Obreros y Empleados se movilizaron desde temprano en Casa de Gobierno, luego se trasladó a Aysam y terminó en la Legislatura con más de 150 familias reclamado por el que consideran un "trato injusto" que ha presentado el Gobernador en las licitaciones por tubos de plástico.

Dejando de lado la ley de Compre Mendocino, los empleados afirman que se ha beneficiado a empresas de San Juan por sobre Petroplast, empresa de Santa Rosa, que hace un producto de calidad internacional y exporta a una gran variedad de países, pero que en Mendoza han dejado de lado, y con ella a todos los trabajadores de su planta, por lo que la situación se ha tornado muy complicada.

Comunicado del Sindicato de trabajadores de Petroplast

MÁS TRABAJO MENDOCINO, BASTA DE BENEFICIAR A LOS DE AFUERA.

EL TRABAJO Y EL DESARROLLO DEL PUEBLO DE SANTA ROSA SE VE PERJUDICADO POR LAS DECISIONES DEL GOBERNADOR EN BENEFICIO DE EMPRESAS DE OTRAS PROVINCIAS, DEJANDO DE LADO EL TRABAJO DE CIENTOS DE MENDOCINOS.

LLEGAMOS A UNA SITUACIÓN LÍMITE EN LA QUE NUESTRAS FAMILIAS YA NO PUEDEN SEGUIR ESPERANDO POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COMPRE MENDOCINO. NUESTRO PRODUCTO DE CALIDAD INTERNACIONAL NO ES TOMADO EN CUENTA EN LAS LICITACIONES DE LA PROVINCIA SIN EXPLICACIÓN ALGUNA.

DESDE EL SINDICATO UOYEP (UNIÓN OBREROS Y EMPLEADOS PLÁSTICOS) NOS MOVILIZAREMOS HACIA LA CASA DE LA GOBERNACIÓN EN LA CIUDAD DE MENDOZA PARA QUE TODA LA PROVINCIA SEPA QUE EL GOBIERNO LE DA LA ESPALDA A SUS TRABAJADORES.

SOMOS 150 FAMILIAS AFECTADAS POR ESTAS DECISIONES DEL GOBERNADOR, NECESITAMOS TRABAJAR, NECESITAMOS QUE NOS TOMEN EN CUENTA.

CON TODO EL ORGULLO QUE SENTIMOS POR ESTA PROVINCIA, PEDIMOS POR EL LUGAR QUE SE LE DEBE BRINDAR AL TRABAJO QUE HACEMOS CADA DÍA PARA PODER SEGUIR APORTANDO AL PUEBLO Y A LA PROVINCIA DESDE EL LUGAR DIGNO QUE MERECEMOS

GOBERNADOR: CUMPLA CON LA LEY DE COMPRE MENDOCINO.

150 FAMILIAS EN RIESGO .

NO DEN LA ESPALDA A LOS MENDOCINOS.

MÁS TRABAJO MENDOCINO, BASTA DE BENEFICIAR A LOS DE AFUERA.