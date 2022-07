Mendoza en el podio en el Argentino de tenis de mesa

Se fue el torneo Argentino de Tenis de Mesa y para Mendoza, quien recibió a los mejores tenismesistas del país en el estadio Aconcagua Arena, terminó siendo una semana más que productiva ya que se hizo de 16 títulos nacionales repartidos en todas las divisionales.

Nuestra provincia pisó con todo en la edición número 67 del mencionado campeonato. Desde el vamos, los jugadores mendocinos dejaron en todo en la cancha y poco a poco empezaron a copar las vitrinas con los triunfos consumados de cada uno de ellos.

Lo más destacado se vivió en la divisional de los Dobles, donde fueron 9 los gritos. Después, en equipos hubo 5 medallas de oro, en tanto que en Individuales llegaron dos primeros puestos. De más está decir que muchos de ellos quedaron en el camino, aunque reankeados entre los primeros diez.

En la última jornada y para cerrar el score, dos jugadores locales pusieron la rúbrica en el tanteador. Gastón Maragna en la sub 11 derrotó a Lucas Marcial (Bs. As.) y Candela Sanchi dio cuenta de Alma Marcial (Bs As), siendo estos los campeones nacionales provincianos. El que estuvo muy cerca de lograrlo fue Santiago Lorenzo, que enfrentó a Horacio Cifuentes (la paleta N°1 de Argentina), y cayó derrotado por 4 a 3 tras estar en ventaja 2-1.

El dato a tener en cuenta es que Mendoza acumuló 840 puntos en la carrera por quedarse con la Copa Challenge. Sin embargo, Buenos Aires sacó una luz de ventaja en el final y culminó como el primer posicionado. Completó el podio Salta con 325 unidades.

Vale decir, que este certamen contó con la colaboración y el banque de la Federación Mendocina de Tenis de Mesa (FMTM), la Federación Argentina (FATM) y la Subsecretaría de Deportes de Mendoza.

El panorama completo de la jornada

Individuales

Damas

-Sub 9-

Isabela Olivares (Santa Fe) 3 – 0 Candela Albano (Mendoza).

-Sub 11-

Malena Pérez (Buenos Aires) 3 – 0 Gema Valerio (Salta).

-Sub 13-

Luciana Paz Frías (Santiago del Estero) 3 – 0 Agostina Zamora (Santiago del Estero).

-Sub 15-

Brisa Takagashi (Buenos Aires) 3 – 0 Malena Giménez (Jujuy).

-Sub 17-

Mayumi Aguilar (Buenos Aires) 0 – 3 Bruna Takajashi (Buenos Aires).

-Sub 19-

Candela Sanchi (Mendoza) 3 – 0 Alma Marcial (Buenos Aires).

-Sub 23-

Camila Pérez (Buenos Aires) 3 – 0 Valentina Parola (Santa Fe).

- Mayores-

Camila Kaisoji (Chaco) 4 – 1 Camila Argüelles (Buenos Aires).

Hombres

-Sub 9 -

Luca Marcial (Buenos Aires ) 3 – 1 Federico Varela (Salta).

-Sub 11-

Gastón Maragna (Mendoza) 3 – 0 Lucas Marcial (Buenos Aires).

-Sub 13-

Tomás Soria Castillo (Salta) 3 – 2 Agustín Asmu (Entre Ríos).

-Sub 15-

Matías Vivas (Córdoba) 3 – 2 Franco Varela (Salta).

-Sub 17-

Franco Varela (Salta) 3 – 0 Alex Nakagama (Buenos Aires).

-Sub 19-

Lautaro Sato (Buenos Aires) 3 – 2 Tomás Sanchi (Mendoza).

-Sub 23-

Matías Guadalupe (Buenos Aires) 3 – 0 Luciano Alto (Mendoza).

-Mayores-

Horacio Cifuentes (Buenos Aires) 4 – 3 Santiago Lorenzo (Mendoza).

Copa por equipos

1-Buenos Aires (995 puntos).

2-Mendoza (840 puntos).

3-Salta (325 puntos).

Los títulos mendocinos

Dobles

Caballeros

-Mayores-

Mendoza 3 – 1 Buenos Aires.

Gastón Alto – Santiago Lorenzo / Martín Bentancor – Leandro Fuentes.

-Sub 23-

Mendoza 3 – 2 Buenos Aires.

Luciano Alto – Pedro Chávez / Leoncio Fernández – Santiago Joszpe.

-Sub 19-

Mendoza 3 – 0 Mendoza.

Tomás Sanchi – Tomás Saavedra / Franco Villarroel - Álvaro Núñez.

-Sub 9-

Mendoza 3 – 0 Mendoza.

Gianni Piruzzi – Julián Alto / Juan Cavagnaro – Bernardo Farrugia.

Damas

-Sub 11-

Mendoza 3 – 0 Mendoza.

Teresita Haddad – Inés Haddad / Prunella Pedernera – Candela Albano

Dobles mixtos

Mendoza se quedó con las victorias por 3 a 0 (mayores), 3 a 2 (sub 23), y 3 a 2 (sub 17) ante Buenos Aires; después le ganó a Chaco 3 a 0 (sub 11), y frente a su homónimo “B” la cosa fue 3 a 0 (sub 9)