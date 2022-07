Santo Patrono Santiago se corre a las 17

Todos los ganadores:

Este es el historial de los ganadores con sus respectivos jockeys.

1956 Mancebo E.Antúnez

1957 Ave Roc R Silvetti

1958 Barcelonés H. Ciatardini

1959 Eje S. Dufrey

1960 Turilo H. Padula

1961 Tahonero C. Córdoba

1962 Tafi R. Silvetti

1963 Brack E. Jara

1964 Los Picos A. Arce

1965 Nanquinas A. Gimenez

1966 Vasco Bruto A. Urquiza

1967 Kaula C. Gatto

1968 Analyst C Gatto

1969 Tenoguito F. Sagás

1970 Qué Ninfulo D. Reyes Molina

1971 Shipmaster C. Cordoba

1972 Dizzy E. Gimenez

1973 Puro Bluf R. Jara

1974 Daba Pam J. Gonzalez

1975 Sir Beto R. Jara

1976 Sir Raleigh R. Jara

1977 Agilino R. Jara

1978 Agilino C. Coria

1979 Agilino R. Jara

1980 Pamperazo M. Benavidez

1981 Sombrío R. Gomez

1982 Efrán E. Rivamar

1983 Better Action R. Gomez

1984 Huso J. Aracena

1985 Bresero C. Coria

1986 Mendigo J. Aracena

1987 De Nadie Más R. Gomez

1988 Jenizaro C. Jorquera

1989 Sirona J. Torres

1990 Sirona J. Torres

1991 Fantasmagórico M. Benavidez

1992 Fabre J. Fernández

1993 Baloon M. Benavidez

1994 Concilio A. Gimenez

1995 Concilio O. Liendo

1996 Concilio O. Liendo

1997 Farabute Toss A. Gimenez

1998 Super Bubú C. Enriquez

1999 Farabute Toss A. Gimenez

2000 Fui Millonario O. Liendo

2001 Ridgelón C. Alvarez

2002 Carlitos Way C. Enriquez

2003 Potriworld A. Gimenez

2004 Gran Puntero D. Gomez

2005 Gran Puntero A. Gimenez

2006 Flag John J. Campanello

2007 Privativo S. Fernandezç

2008 Poeta Kid D. Gomez

2009 Lethal Dose L. Gonzalez

2010 Lethal Dose L. Gonzalez

2011 Salamemingue C. Gonzalez

2012 Ring Tone S. Fernandez

2013 Honor Charrùa J. Noriega

2014 Pixar A Gimenez

2015 Pixar (D. Gòmez)

2016 Ariel Dubai (S. Fernandez)

2017 Go Alone (S. Fernandez)

2018 Galeleos Town (Franco Nievas)

2019 Correme vos (Cristian López)

2020 No se disputó por pandemia coronavirus

2021 Mackyn (Daniel Gomez)

Concilio y Agilino lo ganaron 3 veces

Sirona, Farabute Toss, Lethal Dose y Gran Puntero, 2 veces

El jóckey más ganador es Alberto Ruben Gimenez con 6 premios, seguido por Ricardo Alfonso Jara con 5 premios.





El Patrono es el Patrono escribe Sebastián Cutugno en Alma Burrera: "Asombra, en épocas de vacas flacas para la hípica, el atractivo que tiene el clásico número uno del interior (¿alguien puede ponerlo en duda repasando los inscriptos?). Un selecto lote, con una paridad que complica el acierto y una calidad que asusta. Si parece un grupo uno. Miren si no, repasemos rapidamente: Macklin, el último ganador; el cordobés Global Poderoso, su escolta en esa ocasión, que busca desquite (no viene solo, lo acompaña Standout, un caballo joven y buena tabulada); el sanjuanino Constanzo, que se largó a correr; Malaikan, ganador del Vendimia; Pindariano, un caballo luchador y que ganó tres al hilo en La Plata y el promisorio tordillo Lord Triumph. Esto sin descartar al resto, anuncian una carrera con desarrollo y final incierto. El programa ofrece nueve carreras (entre ellas un hermoso clasico cuadrero) a partir de las 10.30. Te esperamos, como siempre"



Los anotados



1ra/Premio "Municipalidad de la Ciudad de Mendoza"/1000 metros/10.30

1 The Jan Greeley

2 Baskara Babel

3 Tout Pausse

4 Texan Sea

5 Yoguflor Lethal

2da/Premio "Municipalidad de Santa Rosa"/1200 metros/11.10

1 Señorial Obi

2 Milagro Puro

3 Full Story

4 Suave Silver

5 Barón Sureño

6 Cap Rimout

7 Rock In Action

8 Candy Embrujado

9 Floro Lethal

10 Fiestero Hein

11 Mr. Beckham

12 First Montañez

13 Una Pandita

3ra/Premio "Municipalidad de San Martín"/1200 metros/11.50

1 Atorranta Island

2 Adyra

3 Perfecta Road

4 Justa Celina

5 Baby's Song

6 La Viuda Negra

7 Petals

8 Prada Girl

9 Tabatinga

4ta/Premio "Copa UTTA - OSPAT"/1400 metros/12.30

1 Porchy

2 Up And Down

3 Muñeco Banker

4 Choise Hero

5 Olimpic Hero

6 Faraón Joy

7 Vino Tinto Runner

8 Makyman

9 Yoco Embrujado

5ta/Clásico "Independencia/Copa Municipalidad de Godoy Cruz"/1400 metros/13.00

1 Paso al Costado

2 Urban Block

3 Encrispado

4 Stephen South

5 Ellider

6ta/Clásico "Gobierno de Mendoza"

1.100 metros/13.50

1 Oriental Beauty

2 Aire Puro

3 Darth Vader

4 King Ruler

5 El Colmo

6 Art Movie

7 Vaporetto Inc

8 Ansinna

9 Golden Palace

10 Urban Legend

11 Top Leopard

12 Seattle Key

13 Romario

7ta/Clásico "Municipalidad de Junín"/1600 metros/14.40

1 Optimist Boy

2 Suban el Volumen

3 Fall Away

4 Forasteiro

5 Derby Four

6 Témpano Sam

7 Weeding Dubai

8 Don Rayito

9 Expreso Cause

10 Bellaco Song

11 Ginocchio D'Oro

8va/Clásico "Municipalidad La Paz"

325 metros/15.30

1 Sembrador Poético

2 Luna Chicha (Doña Chicha)

3 Easing And Glory (Gato Volador)

9na/Clásico "Santo Patrono Santiago (2022)/Copa Canal 9-Televida"

1 Pulpinello

2 Constanzo

3 Pindariano

4 Evo Endiablado

5 Lord Triumph

6 Standout

7 Macklin

8 Magnet Curl

9 Joy Emisor

10 Global Poderoso

11 Malaikan

12 Wonderful Key