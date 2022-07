Reparto de puntos entre el Tomba y Vélez en el Malvinas

Apenas iniciado el juego en el estadio mundialista y Godoy Cruz se hizo presente en el marcador en una jugada bizarra. El arquero de la visita para intentar evitar un córner la tomó con una mano, muy livianita y Pier Barrios, astuto se la robó y marcó el gol con el arco desguarnecido. Buen comienzo para los dirigidos por la dupla Orsi- Gomez.

Antes del cuarto de hora llegó el empate del Fortin, centro al área y el uruguayo Godín con un preciso cabezazo venció la resistencia del Ruso Rodriguez, 1 a 1 y vuelta a empezar la cosa.

Hubo intentos de uno como de otro, tanto en lo que quedaba del primer tiempo como todo el segundo, pero no consiguieron herirse y terminó en empate, conformismo aceptado o no, por aquel viejo axioma que habla que cuando no se puede ganar, al menos no hay que perder, específicamente en el caso del conjunto bodeguero, sigue teniendo a varios equipos debajo suyo en la temible tabla de los promedios y por otra, ocupando el cuarto lugar en la tabla de posiciones con 18 puntos, puede pelear el campeonato y la clasificación a la próxima copa Sudamericana.

La primera parte no tuvo lo mejor de Godoy Cruz. Vélez manejó mayormente el juego y dispuso más que el Expreso, aunque sin encontrar la profundidad necesaria como para incomodar al Ruso Rodríguez.

En el complemento la historia fue otra. El elenco de Orsi-Gómez salió en busca del resultado y aparecieron las asociaciones que le permitieron a Godoy Cruz invadir el campo rival y merodear el área. Con el correr de los minutos la intensidad disminuyó y el juego fue más repartido. En el complemento, la más clara la tuvo Ojeda, quien de frente al arco y a la carrera no pudo definir ante la humanidad de Hoyos, dueño del mano a mano.

Párrafo aparte para la acción antideportiva del técnico velezano, el "Cacique" Alexander Medina, pegado junto a la raya de cal, le hizo una zancadilla del futbolista de Godoy Cruz Matías Ramirez por lo que fue expulsado de inmediato por parte del arbitro. Seguramente el técnico recibirá una dura sanción.

El próximo juego del Tomba será en La Plata frente a Gimnasia y Esgrima, el viernes 5 de agosto a las 19.

Voces tombinas:

Ezequiel Bullaude "Siempre queremos ganar, pero también lo importante es sumar. Nuestra idea es ganar los máximos puntos posibles y pelear arriba"

Matias Ramírez: "El grupo está muy bien, es un partido que tranquilamente lo podíamos perder y es un punto que nos sirve. Con respecto a Medina lo que hizo fue incorrecto, tiene que competir sanamente y no me pidió disculpas. Yo me lo me tomé con gracia"

Gianluca Ferrari: "En el primer tiempo nos costó plasmar nuestra idea y estuvimos incómodos. En el segundo tiempo agarramos la pelota y comenzamos atacar"

Tadeo Allende: "No se dio la victoria porque no concretamos lo que tuvimos. Fue un rival muy complicado"

El resumen del partido

https://www.youtube.com/watch?v=tFjy0q8yd4c

Síntesis:

Godoy Cruz: 1

Diego Rodríguez; Franco Negri, Gianluca Ferrari, Pier Barrios y Elías López; Nelson Acevedo y Gonzalo Abrego; Ezequiel Bullaude, Martín Ojeda y Tadeo Allende; Salomón Rodríguez. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez./ Cambios: Juan Andrada por Acevedo, Tomás Castro Ponce por Abrego, Tomás Badaloni y Matías Ramírez por Rodríguez y Allende, Elías Pereyra por Negri.

Vélez Sarsfield: 1

Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Diego Godín, Valentín Gómez y Emanuel Insúa; Joel Soñora, Máximo Perrone, José Florentín y Jonathan Menéndez; Julián Fernández y Abiel Osorio. DT: Alexander Medina./ Cambios: Lucas Pratto por Menéndez, Nicolás Garayalde por Florentín y Luca Orellano por Soñora, Santiago Cáseres y Walter Bou por Perrone y Fernández.

Goles: PT: 3: Barrios (GC), 15: Godín (VS).

Árbitro: Pablo Echavarría./ Expulsado Alexander Medina DT de Vélez por agresión a un jugador de Godoy Cruz.

Incidencias: el partido estuvo detenido 15 minutos en el primer tiempo por un hincha de Godoy Cruz que se cayó al foso y debió ser trasladado en ambulancia.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba