Sigue el operativo de venta directa de garrafas en Guaymallén

En el marco de distanciamiento social vigente en la provincia, tanto el proveedor como el personal del municipio llevan tapaboca, alcohol en gel; y se organiza la fila para que los interesados respeten la distancia establecida mientras esperan ser atendidos. También se solicita a quienes se acerquen que sigan las recomendaciones generales emanadas por organismos oficiales, tales como lavarse las manos frecuentemente, utilizar tapaboca, no tocarse la cara y toser en el pliegue del codo.

Este servicio es coordinado por la comuna con las empresas distribuidoras, está abierto al público en general, no hay límite respecto a la cantidad de unidades que se pueden comprar por persona y para acceder no es necesario el cumplimiento de ningún requisito en particular.

Cronograma

Lunes 15 de marzo

9:30h: plaza del barrio Di Rocco. Tabalqué y Ocayunta, distrito Colonia Segovia.

10h: SUM del barrio Nebot. Calle Estados Unidos, Manzana 8 - Lote 7, distrito Colonia Segovia.

10:45h: barrio Madres Unidas. Calle Miralles, pasando Grenón, distrito Colonia Molina.

11:15h: Roque Sáenz Peña 14244, distrito Puente de Hierro.

11:45h: Unión Vecinal barrio Los Dos Ángeles. Severo del Castillo, antes de llegar a Sáenz Peña, distrito Puente de Hierro.

12:15h: barrio Grilli Sur. Manzana H - Casa 11, distrito Puente de Hierro.

13h: Unión Vecinal barrio Las Chacras. Calle El Comercio, Manzana C - Casa 24, distrito Puente de Hierro.



Miércoles 17 de marzo

9:30h: barrio Luz de Vida. Buenos Vecinos y Vías del Ferrocarril, distrito Rodeo de la Cruz.

10h: barrio Castro. Ascazubi y Castro, distrito Jesús Nazareno.

10:30h: Subdelegación Jesús Nazareno. Cerro Catedral 5755, barrio Los Pinos, distrito Jesús Nazareno.

11:15h: CIC del barrio Paraguay. Calle Las Águilas S/Nº, distrito El Sauce.

12h: barrio Los Hornos. Carril a Lavalle, frente al barrio Constitución, distrito El Sauce.

12:30h: barrio Jardín El Sauce. Las Alondras y Los Olivos, Manzana C - Casa 18, distrito El Sauce.

Jueves 18 de marzo

9:30h: Buenos Vecinos y Godoy Cruz, distrito Los Corralitos.

10:15h: barrio 4 de Enero. Villa Marini y Dupuy, distrito Rodeo de la Cruz.

11h: barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio, distrito Jesús Nazareno.

11:45h: barrio Santa Elvira. Cadetes Chilenos y Pedro Vargas, distrito Las Cañas.

12:30h: San Juan de Dios 788, distrito Dorrego.