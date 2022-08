Arrancó el Torneo Integración de la Liga

Torneo Integracion, primera fecha



Zona A



Universitario - Municipal

(juegan el lunes)



Gutierrez 2 (Brito, Avila)

Eva Perón 0



San Martín 4 ( Lesczu 2, Monterrubianessi, Pacheo)

Huracán Las Heras 0



FADEP 5 (Montaña, López, Pérez, Moyano, Candel)

Leonardo Murialdo 0



Zona B



Ferroviario 2 (Ortiz, Cardozo)

U. N. Cuyo 5 (Correa 2, Argüello 2, Castillo)



Andes Talleres 0

La Gloria 0



Gimnasia 1 (Vallejos)

Argentino 1 (Martin)



CEC 3 (Barceló, Moyano, Vedia)

Academia Chacras de Coria 0



Zona C



Maipú 6 (Muñoz 3, Mazzolo, Paredes, Aranda)

Sportivo Banfield 0



Rodeo del Medio 1 (Torres)

Fray Luis Beltrán 0



Palmira 3 (Videla, P. Sandoval, A. Sandoval)

Algarrobal 2 (Guzmán, Guevara)



Luján Sport Club 6 (Chávez 2, Rigazzi 2, Lázaro, Valenti)

A. M. U. F. 0



Zonda D

Rivadavia 2 (Alvarez, Cortez)

Boca Jrs. 1 (Vallejos)



Guaymallén 4 (Miranda 2, Tejerina, Barrera)

Cicles Club Lavalle 0



Godoy Cruz vs Independiente Rivadvia

(juegan el martes)



Libre: River del Challao



2da fecha



A) FADEP vs Universitario, Murialdo vs San Martin, Huracán vs Gutierrez, Eva Perón vs Municipal

B ) CEC vs Ferroviario, Chacras vs Gimnasia, Argentino vs Andes Talleres, La Gloria vs U.N.Cuyo

C) Luján vs Maipú, AMUF vs Palmira, Algarrobal vs Rodeo del Medio, Beltrán vs Banfield

D) Independinete vs Guaymallén, Lavalle vs Rivadavia, Boca vs River, libre: Godoy Cruz





Fotos: Liga Mendocina, Periodistas grupo de Whatsapp ( Salma Muza, Tomas Winsterstetter, Gustavo López)