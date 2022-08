Maipú cayó ante Morón y complica su clasificación

Solo faltaban dos minutos para el final y Deportivo Maipú rescataba un buen punto frente a Deportivo Morón en la cancha del Gallito, pero falló casi en la última y Salega pudo doblegar al debutante Rehak, quien debió ingresar en reemplazo del lesionado Cozzoni.

El Super Depor vuelve a Mendoza con las manos vacías, mira la tabla y ve que se aleja la posibilidad de ingresar al Reducido que luchará por el segundo ascenso.

La tabla de posiciones de la Primera B Nacional encuentra a Belgrano de Córdoba como lider - a falta de 7 fechas estaría ascendiendo a Primera División- los Piratas de Alberdi suman 60 puntos y vienen de ganarle a Instituto su mas próximo perseguidor que suman 52 puntos, si esto terminara así, los tucumanos estarian clasificando directamente a las semifinales por diferencia de gol y La Gloria a cuartos de final. Despues se ubican All Boys 50 puntos, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Rio Cuarto 48, Chaco For Ever y Estudiantes de Buenos Aires 47, Independiente Rivadavia, San Martin de San Juan y Defensores de Belgrano 45, Almagro 44 y Deportivo Madryn 41 clasificando por diferencia de gol relegando a Riestra con la misma puntuación por diferencia de gol.

Maipú con 38 unidades ha quedado relegado al puesto numero 18, en la próxima jornada será local frente a Deportivo Madryn.

Sintesis:

Deportivo Morón: 1

Juan Martín Rojas; Damián Adín, Cristian Paz, Lucas Abascia y Lucas Angelini; Gastón González, Santiago Úbeda, Alan Schönfeld y Gonzalo Salega; Mateo Levato y Leonardo Ramos. DT: Alejandro Migliardi./ Cambios: Javier Bayk por Schonfeld, Matías Córdoba por Levato, Santiago Coronel por González, Leonel Bontempo x Angilelli.

Deportivo Maipú: 0

Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Lucas Faggioli, Fernando Cosciuc y Guillermo Ferracuti; Fausto Montero, Luciano Herrera, Marcelo Eggel y Nicolás Del Priore; Santiago González y Damián De Hoyos. DT: Juan Manuel Sara./ Cambios: Gonzalo Rehak por Cozzani, Alvaro Véliez por Eggel, Leonel Pierce por Montero, Matias Persia por De Hoyos y Agustín Manzur por Herrera.

El gol: ST: 43: Salega (Morón).

Arbitro: Sebastián Martinez

Estadio: Nuevo Francisco Urbano