Nueva derrota del Globito lasherino en el Federal A

En la próxima fecha en Bahia Blanca jugarán Olimpo y Villa Mitre, el duelo esperado de la zona y la categoría, en la fecha anterior al duelo bahiense, el tricolor derrotó en San Luis a Estudiantes, en tanto que otro tricolor, Peñarol de San Juan ganó en Monte Maiz frente a Argentino.

Federal A, la zona de los cuyanos

Resultados de la fecha 25

Estudiantes de San Luis 0- Villa Mitre de Bahía Blanca 1

Liniers de Bahía Blanca 0- Juventud Unida de San Luis 0

Sol de Mayo de Viedma 3- Huracán Las Heras 1

Argentino de Monte Maiz 0- Sortivo Peñarol 1

Tabla de posiciones:

Olimpo 51, Villa Mitre 44, Estudiantes 35, Juventud Unida, Sol de Mayo y Argentino 34, Independiente 33, Sansinena 31 (hasta acá los clasificados al octogonal final por el único ascenso de la categoría), Ciudad Bolívar 30, Cipolletti 29, Ferro Carril Oeste 27, Huracán Las Heras y Peñarol 26, Circulo Deportivo 24 y hasta acá descienden de categoría Liniers de Bahia Blanca con 21 y Sportivo Desamparados de San Juan con 20.

Próxima fecha (todos el miercoles 24 de agosto)

Sportivo Desamparados vs Camioneros/ Huracán Las Heras vs Argentino de Monte Maiz/ Sportivo Peñarol vs Círculo Deportivo/ Cipolletti de Rio Negro vs Estudiantes de San Luis/ libre: Juventud Unida - Universitario.