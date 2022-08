Comienza a gestarse la doble vía entre Rivadavia, Junín y San Martín

Este lunes, en Rivadavia, el gobernador Rodolfo Suarez brindó detalles de la licitación para la doble vía entre Rivadavia, Junín y San Martín, diseñada para unir la Ruta Nacional 7 con el departamento Rivadavia, la cual generará un beneficio directo a los departamentos San Martín y Junín. Estuvo acompañado por el vicegobernador Mario Abed; los intendentes Miguel Ronco (Rivadavia), Raúl Rufeil (San Martín), Héctor Ruiz (Junín), el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro, y el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Osvaldo Romagnoli.

Suarez señaló, al comenzar sus palabras, que “este proyecto fue una promesa de campaña, de cuando visitamos los departamentos de la zona Este durante el 2019”. El mandatario detalló que “esta obra, junto al sistema de recolección de residuos del Gran Mendoza y el Acueducto Ganadero de La Paz, las tres obras tenían financiamiento del BID, y no las pudimos concretar porque para tomar ese dinero del BID necesitamos los dos tercios de votos en la Legislatura y no los votaron. Para mí, es el hecho político más increíble que tengo en la gestión y que quiero contar. Cómo puede ser que privemos a las vecinas y vecinos de estas obras por una cuestión política, hasta el día de hoy no me lo puedo explicar”.

Suarez destacó que con esta nueva obra “vamos a tener 800 nuevos puestos de trabajo de forma directa, casi la misma cantidad que vamos a tener en El Baqueano, más los empleos que se generan de forma indirecta”.

“Es importante destacar la productividad de la obra”, señaló el Gobernador. Y añadió que “desde que asumió Alfredo Cornejo, cada obra se hace pensando en las futuras generaciones y en cómo le va a servir a la gente. Hemos tenido experiencias en gobiernos anteriores, como el estadio que se hizo en el Parque. Con una obra así hubiésemos hecho varias doble vías. Las obras se tienen que hacer para que le sirvan a la gente, para que puedan producir, para que puedan trasladarse, para que tengan una vida mejor”.

Romagnoli, en tanto, señaló que esta obra es “un enlace fundamental entre departamentos, cuenta con una tasa de retorno de recupero que va a permitir de alguna manera documentar el gasto económico que se efectúa y el recupero en tiempo y en carga por este circuito”.

El funcionario detalló que “actualmente hay una travesía, hay un circuito que genera un derrotero para poder llegar a ambos departamentos. Esto es una vía de conexión directa que va a contemplar el espacio para las trochas en ambos sentidos con una diferencia de calzada que contempla un muro de hormigón, y laterales que van a tener barandas metálicas. Aparte de eso, contempla toda una zona de caminos con los espacios para las colectoras. Esto va a permitir que los desarrollos a ambos lados, que tiene un sentido norte-sur, puedan acceder y a través de las colectoras llegar a los retornos a las rotondas. Desde el punto de comienzo, en calle Falucho, hasta el punto de llegada al departamento de Junín, van a haber retornos que no van a superar los 1.500 metros, es decir, en un sector muy corto o muy pequeño, van a poder llegar a ambos sentidos”.

El titular de Vialidad Provincial sostuvo además que “la iluminación está prevista sobre todo en las esquinas y las intersecciones, que van a ser ensanchadas con rotondas, y estas rotondas van a permitir un movimiento fluido sin tener que tener una interrupción semafórica y con una prioridad de paso que permite reducir los tiempos en forma muy notable”.

Por su parte, el ministro Isgro remarcó que “es importante destacar algo que nos facilita la tarea a los equipos que nos toca ejercer como servidores públicos, y es el formato de trabajo intermunicipal que tienen los intendentes. Eeso nos facilita mucho la tarea”. Además, resaltó el pedido del gobernador en hacer foco en obras que sean productivas y que tengan que ver con la producción económica de la provincia.

El intendente Ronco, a su vez, destacó que “cuando las obras son buenas y están pensadas para el futuro, cualquier gobernante que esté de turno no puede claudicar con una gestión para que esta obra o cualquiera de ellas se continúen. Eso es lo que pretendemos, desde la Nación, la Gobernación y las intendencias. Eso se llama trabajar en equipo y con futuro, y es lo que nosotros pretendemos”.

Ruiz, por su parte, recordó cuando fue secretario de obras durante la intendencia de Abed y cómo comenzaron a armar el proyecto.

El intendente Rufeil destacó la estrategia en la planificación del proyecto, con una mirada a futuro, y mucho más en este contexto macroeconómico negativo que está pasando el país. El vicegobernador Mario Abed, y exintendente de Junín, destacó que para el Este mendocino esta es la obra del siglo.

Abed sostuvo que “hoy, como están las cosas en el país, que un gobernador se atreva a licitar una obra que hace la conectividad entre distintos pueblos de lo que se entiende como productivo o como un pueblo la salida hacia el pacifico, o el enlace que vamos a tener con la ruta 60 o variante Palmira, o los enlaces con distintos mercados del mundo”.

El vicegobernador destacó el trabajo del Gobernador para tomar la decisión de avanzar con esta obra tan importante para la zona Este.

El proyecto

Comenzó a gestarse en 2010 y, luego de una serie de estudios, tendrá su primer eslabón materializado entre la calle Falucho y la Ruta Provincial 60, en una extensión de 4 kilómetros. La obra tiene un presupuesto oficial de $ 2.264.082.270 y un plazo de ejecución de 18 meses.

La nueva traza contará con una zona de camino de 70 metros de ancho, donde estarán incluidas las calzadas principales y las calles colectoras, cuya construcción está prevista para una segunda etapa. La obra contará con tres sectores básicos, comprendidos por un tramo de autovía, áreas de intersecciones y áreas donde se construirán los retornos previstos en el proyecto.

Las obras complementarias, en tanto, estarán enfocadas en ofrecer todas las condiciones de seguridad y fluidez que demanda el caudal vehicular previsto. Entre ellas, la construcción de cordones y cunetas, la instalación de defensas tipo New Jersey, la colocación de barandas metálicas, la iluminación correspondiente, la construcción de cruces subterráneos para líneas eléctricas y telefónicas, la reubicación de los tendidos de gas, agua potable, fibra óptica, entre otros servicios. Los trabajos se van a definir con la señalización y la demarcación horizontal correspondientes.

Origen de la obra

La Dirección Provincial de Vialidad firmó en 2012 un convenio con las municipalidades de Junín, San Martín y Rivadavia a fin de que este último Municipio, impulsor del proyecto, pudiera desarrollar la ejecución de una doble vía de acceso a las ciudades cabeceras de los tres departamentos.

A través de aquel convenio, se le encomendó a la Dirección Provincial de Vialidad el llamado a licitación para realizar los estudios técnicos, económicos y ambientales del acceso a la ciudad de Rivadavia, desde la Ruta Nacional 7 hasta la calle Falucho, en Rivadavia.



Fuente: prensa Gobierno