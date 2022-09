Copa Mendoza, goleó Gutierrez y habrá clásico con Maipú

Copa Gobierno de Mendoza

Resultados partidos 2da fase

Gutierrez 5 (Farías, Avila, Agosti, Arce, Brito)

Unión Deportiva Cámping de Malargüe 0



Fadep 12- (Romero 3, Sevillano 2, Montaña 2, Arrué, Peña, Sandoval, Dellarrolle, Marciante)

Chilecito 0



Luján Sport Club 2 (Baldacini, Chávez)

Cordón del Plata 0



Atlético Palmira 2 (Barsotti, Casas)

Cicles Club Lavalle 0



Academia Chacras de Coria 5 (Carrique 2, Perruzzi, Alvarenga, García)

Tres Acequias de Medrano 1 (Gaviola)



Pacifico de General Alvear 2 (Cabaña, Arce)

Andes Talleres 0



Atlético Argentino 3 (Chacón, E. Lucero, Moyano)

Club Empleados de Comercio 1 (Rodriguez)



River del Challao 1 (Osorio)

El Zampal 0



Deportivo Guaymallén 2 (Montiveros, Rojas)

Ferro Carril Oeste de General Alvear 2- (Coronel, Ramirez en contra)

(Pasó Guaymallén al imponerse por penales 4 a 2)



Centro Deportivo Rivadavia 2 (Cortez 2)

La Gloria 2 (Moyano 2)

(Pasó el Naranja, gano 6 a 5 en los penales)



Colón de General Alvear 2 (Castro, Mirana)

Huracan Las Heras 2 (Cicala 2)

(por penales 3 a 2 clasificaron los alvearenses)



Deportivo Algarrobal pasa a la tercera fase al haber quedado eliminados Leoanrdo Murialdo y Calise por incidentes en el partido que igualaban sin goles, tambien quedó descalificado San Martin despues de tres programaciones donde no pudo jugar por supuestos incidentes que iban a protagonizar sus hinchas.

Cruces de la 3ra fase

Guaymallén vs Godoy Cruz/ Rivadavia vs Luján/ Gutierrez vs Maipú/ Palmira vs Fadep

Colón vs Chacras/ Gimnasia vs River/ Pacifico vs Algarrobal/ Argentino vs Independiente.