Operativos en boliche para tomar conciencia del peligro de manejar alcoholizados

Autoridades de la Subdirección de Control y Eventos de Locales de Esparcimiento, dependiente del Ministerio de Seguridad, realizaron operativos con el objetivo de alertar a los jóvenes sobre los peligros del alcohol al volante.

Las acciones, bajo el lema de la campaña No te la des en la pera, fueron coordinadas por la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, a cargo de Néstor Majul, y en conjunto con la Fundación Red de Corazones de Andrés Villouta.

Los operativos se desarrollaron el sábado por la noche en el boliche El Santo, donde se entregaron folletería, precintos y un vale para que el conductor designado pudiera consumir agua mineral toda la noche.

Por otro lado, durante este fin de semana, la Policía realizó 169 controles de alcoholemia y se multó a 43 conductores circulando en estado de ebriedad.

Si consumiste alcohol, seguí estos consejos:

· Elegir un conductor designado en cada salida.

· No manejar un vehículo si no estás en óptimas condiciones.

· No confiar en los mitos con respecto a qué alimentos o situaciones hacen que la borrachera se pase, no existen remedios milagrosos.

· El alcohol se elimina mediante la transpiración o la orina, pero depende de la cantidad consumida.

· Evitar caminar por la vía pública, la capacidad de decisión y reflejos pueden estar reducidos para percibir factores de riesgos o medir las distancias.

Valores de las multas

Desde el 1 de enero de 2022 rigen en Mendoza nuevos valores de multas, tras el aumento de la Unidad Fija (UF), que pasó de $22 a $30.

De esta manera, por el plazo de un año, las multas leves cuestan $3.000 (100 UF), las graves 21.000 (700 UF), las gravísimas $30.000 (1.000 UF) y el concurso –cuando el conductor comete dos o más faltas– tiene un valor de $45.000 (1.500 UF).

Estos montos tendrán un descuento de 40% si se abonan dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha de realizada el acta vial.

Las penas para quienes manejan en estado de ebriedad desde la modificación de la ley van de $90 mil a $270 mil y no tienen descuento al momento del pago.

De 0,2 en el caso de bicicletas con o sin motor, motocicletas y o ciclomotores y de 0,5 en el caso de automóviles a 0,99 gramos de alcohol en sangre, las penas son: inhabilitación para conducir por entre 30 y 180 días, multas entre $90 mil y $180 mil y licencia de conducir.

Con más de 1 gramo de alcohol en sangre, la falta establece multa de $120 mil a $270 mil pesos, inhabilitación para conducir vehículos de 90 a 365 días, retención del rodado y arresto de hasta 30 días.