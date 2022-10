Godoy Cruz Antonio Tomba sigue siendo de Primera

La derrota de Aldosivi ante Boca en la Bombonera hizo que el Tiburón faltando 3 fechas ya no pueda alcanzarlo, tampoco Patronato que perdió con River.

El puntito salvador que necesitaba Godoy Cruz para salvarse definitivamente del descenso no pudo llegar en Córdoba (perdió con Talleres), pero el mismo domingo dos resultados lo favorecieron, primero en la Bombonera con el triunfo de Boca sobre Aldosivi y más tarde en Paraná con la caida de Patronato frente a River, claro que en el caso del "Patrón" antes de disputarse la fecha no tenía posibilidades de alcanzarlo. Quedan 9 puntos en juego, los por ahora condenados Aldosivi y Patronato no podrán superarlo en la tabla de los promedios, los únicos que están en zona de riesgo además de los que ya parecen condendos son Arsenal y Platense, pero el Tomba quedó fuera de peligro.

Pero hay mas para los dirigidos por la duplata Orsi-Gomez, para la proxima temporada, la del 2023, se le borra una muy floja campaña anterior, en la nueva tabla de los promedios arranca en el puesto 19 entre 28 competidores y no tendrá ya esa pesada mochila sobre sus espaldas, igual hay que seguir sumando y en la hoja de ruta del Expreso mendocino le quedan el jueves Argentinos en Mendoza, tambien de local con Patronato y cierra en La Plata frente a Estudiantes.

En 2023 Godoy Cruz estará jugando en forma ininterrumpida durante 15 años en Primera División, todo un mérito que se vio coronado incluso con participaciones en las copas Sudamericana y Libertadores y es al menos hasta este momento el único representante de Cuyo.