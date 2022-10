Récord de participantes en Seminario dirigido a enólogos

Como parte de su ciclo de eventos de capacitación, Fermentis Academy llevó a cabo este evento acerca de la “La vid y el vino frente al cambio climático, sus implicancias ecológicas y herramientas para su adaptación”, con la disertación del prestigioso investigador Hernán Ojeda, vicepresidente de GiESCO (Group of International Experts for Cooperation on Vitivinicultural Systems) y de Sergio Aloisio, gerente regional Latam de Fermentis, quien expuso sobre la contribución de la aplicación de las levaduras E2U a la preservación del medio ambiente.

“Durante las jornadas presentamos los avances tecnológicos de Fermentis, del Grupo Lessaffre, para que levaduras secas activas sean utilizadas sin hidratación previa. Esta innovación tecnológica permite ahorrar tiempo y agua, y mejora la eficacia del tratamiento, lo que representa una ventaja competitiva enorme en este momento en que es muy importante ahorrar energía y agua en cualquier proceso industrial”, indicó Sergio Aloisio.

La jornada de formación, que fue auspiciada por Chirca OVC, reunió a más de 80 participantes entre agrónomos, enólogos, técnicos, etcétera, interesados en aprender más sobre la evolución de la vitivinicultura mundial en respuesta al cambio climático y la demanda de la sociedad; las herramientas naturales, biológicas y culturales para la adaptación; la innovación vitícola y el aporte de la biotecnología a la preservación del ambiente.

Además, esta capacitación se realizó con la misma temática y contenido en Brasil y en Chile.

Fermentis, Unidad de Negocios del Grupo Lesaffre, actor principal a nivel global en levaduras y soluciones en fermentación, creó Fermentis Academy, un programa educacional que bajo el lema “Aprender, Compartir, Intercambiar”, organiza eventos de capacitación técnica enfocados en producción de bebidas fermentadas en todo el mundo.