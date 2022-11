Comenzó el Mundial de Sóftbol en Nueva Zelanda

Cuba mantuvo el ritmo de los campeones del mundo en todo momento, incluso una decisión cerrada en el plato en la cuarta entrada hizo que la decisión saliera a favor de Cuba.

Y luego subió los pasos Reynaldo Lamote con un jonrón al jardín central profundo, que puso a Cuba arriba 1-0 en la parte baja de la quinta.

Cuando las cosas se ponen difíciles, las cosas difíciles se ponen en marcha y Argentina usó su tarjeta para salir de la cárcel en su último turno al bate. Con el lanzador Alain Román luchando por mantener la consistencia, Alan Peker anotó la carrera del empate antes de que Federico Eder y Lucio Retamar conectaran con el doblete de Juan Yara al jardín izquierdo.

El entrenador de Argentina, Julio Gamarci, hizo los cambios con Bruno Moltroni reemplazando a Juan Zara como receptor y Manuel Godoy en lugar de Huemul Mata en el montículo. Y esa combinación protegió la ventaja, no sin algunos momentos de nerviosismo con corredores en base y cerró el juego 3-1.

El Cuerpo Técnico del Equipo Nacional Masculino Mayor anunció el roster de 16 jugadores que defenderá el título mundial en la próxima Copa Mundial de Softbol Masculino de la WBSC, a desarrollarse en Auckland, Nueva Zelanda, del 26 de noviembre al 4 de diciembre.

Los jugadores que representarán a nuestro país son:

1. Santiago Carril (OF)

2. Federico Eder (IF)

3. Manuel Godoy (IF)

4. Román Godoy (P)

5. Martín González (P)

6. Francisco Lombardo (IF)

7. Ladislao Malarckzuc (IF)

8. Huemul Mata (P)

9. Teo Migliavacca (OF)

10. Mariano Montero (OF)

11. Bruno Motroni (C)

12. Gonzalo Ojeda (IF)

13. Alan Peker (OF)

14. Lucio Retamar (OF)

15. Gian Scialacomo (IF)

16. Juan Zara (C)

Suplentes

- Pablo Migliavacca

- Federico Olheiser

- Franco Ortellado



Cuerpo Técnico:

17. Gamarci Julio - Head Coach.

18. Bolzan Kevin - Coach.

19. Guerrinieri Gustavo - Coach.

20. Guerrinieri Alberto - Coach.

21. Martinez Javier - Jefe de Equipo.

22. Benedetti, Luciano - Médico.

El plantel presenta un grupo de jugadores con amplia trayectoria en la escena internacional, incluídos 13 campeones mundiales y medallistas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además, el listado incluye un debutante en la máxima competencia del softbol mundial (Retamar).

Argentina, número 1 del ranking mundial, integra el Grupo A de la Copa Mundial, junto con el No. 5 República Checa, No. 6 Nueva Zelanda, No. 7 Estados Unidos, No. 12 Cuba y No. 21 Filipinas. El Grupo B lo disputarán No. 2 Japón, No. 3 Canadá, No. 4 Australia, No. 9 Venezuela, No. 10 Dinamarca y No. 11 Sudáfrica.

. Los juegos de Argentina en la fase de grupos son:

Vs Cuba - 26/11 (Argentina 3 a 1)

Vs Filipinas - 27/11 - 1:00 am Arg.

Vs Nueva Zelanda - 28/11 - 3:30 am Arg.

Vs República Checa - 29/11 - 00:30 am Arg.

Vs Estados Unidos - 29/11 - 9:30 pm Arg.

Argentina se consagró campeón mundial de softbol masculino en el año 2019, con un histórico triunfo ante Japón, por 3-2 en 10 entradas, en la final del mundial. Semanas más tarde, el equipo nacional consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Este año, Argentina conquistó el último título que le faltaba, el Campeonato Panamericano de la categoría que se disputó en Paraná. De este modo, nuestro país ostenta el título en todos los eventos internacionales de los que puede participar.