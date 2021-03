Vichi: "mejorar el empleo es clave para nosotros"

En el salón Uspallata del Centro de Congresos y Exposiciones y bajo los protocolos respectivos, se presentó formalmente la Mesa de la Producción y el Empleo de Mendoza.

Está integrada por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza (ACOVI), Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM), Consejo Empresario Mendocino (CEM), Federación Económica de Mendoza (FEM), Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) y Unión Industrial de Mendoza (UIM).

Representando a las entidades mencionadas se encontraban presentes Sergio Martini, Nicolás Vicchi, Gustavo Kretschmar, Federico Pagano, Adolfo Brennan, Juan Viciana y Mauricio Badaloni .

Nicolás Vicchi, en representación del presidente de Acovi, indicó: “El tema del crecimiento del Estado es un problema a solucionar, o sea si el Estado sigue sobredimensionado por arriba de lo que nosotros podemos producir el desarrollo es imposible. Mejorar el empleo, que es clave para nosotros, y darle también a la ruralidad una importancia que hoy en día vemos que no está en la agenda para el largo plazo”.

Con relación a las cooperativas, precisó: “Las cooperativas tienen una impronta de desarrollo en cada lugar donde habitan. Un compromiso con su ciudad, con su distrito, con su población y no solamente con su actividad económica. Otro del ADN que está dentro del sistema cooperativo es la generación de valor, esta mesa busca esto dar valor para las políticas públicas y la política de Estado que necesita nuestra provincia. Es un espacio en el que debemos dar un valor agregado a lo que ya existe. No venimos a tratar de cambiar lo que hizo bien. No es menor para nosotros integrar este espacio”

El profesional después señaló: “Necesitamos acciones concretas, públicas y privadas para que se arraigue la gente, que haya una continuidad generacional y un desarrollo local como se está dando en muchos casos con en el cooperativismo en los oasis productivos de Mendoza. Por eso mismo entendemos que no se debe fundar solamente en materia de crecimiento económico sino en materia de valores”.

La mesa tiene como metas:

• Visibilizar los principales temas que impactan en nuestra economía y son factores de crecimiento y desarrollo.

• Propiciar ámbitos de consensos para el intercambio de ideas que se transformen en propuestas concretas en temas prioritarios y estratégicos para la provincia.

• Contribuir desde cada una de nuestras instituciones a la recuperación sostenible de nuestra economía, especialmente considerando el contexto de pandemia en el que todavía nos encontramos.

• Incidir en los organismos e instituciones de gobierno para que la voz del sector privado sea considerada en la agenda pública.



Ejes del consenso

• Promover el rol de la actividad privada, impulsando la actividad económica, la inversión y la creación de empleo genuino para lograr una efectiva disminución de la pobreza.

• Propiciar modelos educativos dinámicos e innovadores que se adapten a las nuevas realidades, que posibiliten enriquecer a nuestros jóvenes para su inserción en un mercado laboral cada vez más exigente.

• Impulsar iniciativas de articulación público-privada orientadas al crecimiento y desarrollo económico de Mendoza, focalizando especialmente en aquellas que permitan ampliar y potenciar nuestra matriz productiva, en un marco de transparencia e institucionalidad.

• Defender los valores republicanos que aseguren independencia y equilibrio de los Poderes del Estado, calidad institucional y seguridad jurídica.

• Bregar por la eficiencia del gasto público, para que nuestros ciudadanos reciban más y mejores servicios. También por una estructura tributaria simplificada que reduzca significativamente la presión fiscal, e incentive la recuperación económica y la competitividad de las actividades productivas.

• Favorecer las prácticas que incentiven el cuidado del medioambiente, la producción sustentable y la triple creación de valor.