Argentina es el Campeón del Mundo en Qatar

En un partido no apto para cardíacos que terminó 3 a 3, sumando 120 minutos apasionantes la definición llegó en los penales donde se lució "Dibu" Martinez.

Lio Messi convierte de penal a los 23 minutos y explotan las tribunas en Doha y es un alarido Argentina toda.

A los 36 Di María eleva la cuenta a dos, y aunque falta mucho los hinchas argentinos comienzan a descorchar.

Faltan 10 minutos para el final, penal para Francia, convierte Mbappé y aún no recuperados del "piñazo al hígado que recibimos todos", nuevamente Mbappé, el goleador del Mundial emparda las cosas para ir al tiempo reglamentario.

En una pelota que empujó Messi junto a millones de Argentina, la Seleccion vuelve a estar arriba 3 a 2, pero no acaba ahí la historia, hay otro penal para Francia, Mbappé no falla es 3 a 3, y antes de los penales pudo perderlo o ganarlo Argentina, impresionante las emociones.

Primera tanda, arrancan los monstruos, Mbappé y Messi que no fallan. En el segundo penal se agiganta la figura del Dibu Martinez y contiene el disparo de Coman. Dibala pone en ventaja a la Scalonetta 2 a 1.

Tchouameni falla su remate y Paredes pone 3 a 1 la definición en favor de Argentina. Muani convierte y achica diferencia, 3 a 2 Argentina arriba. Montiel con la responsabilidad del cuarto disparo, adentro, 4 a 2 y Argentina campeón del mundo como en 1978, como en 1986.

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de la Copa del mundo. Emiliano Martinez como el mejor arquero, Enzo Fernandez como el mejor jugador joven.

Lionel Scaloni inscribe su nombre junto al de Cesar Luis Menotti y Carlos Bilardo como tecnico campeón del mundo.

Ya lo dice el tango que es bien argentino "Primero hay que saber sufrir...." hoy todo es alegria de la Quiaca hasta Ushuaia.... Argentina campeón del Mundo.

La campaña de Argentina

Derrota ante Arabia Saudita 2-1 y triunfos antes Mexico y Polonia 2 a 0.

En 8vos de final 2-1 ante Australia, en 4tos victoria por penales 4 a 3 frente a Paises Bajos y en semifinales 3 a 0 a Croacia. Hasta que llega la consagración en la final 3-3 en tiempo regular mas suplementario y 4 a 2 en los penales.

Grite fuerte... Argentina campeón del Mundo.

Imágenes del partido

https://www.youtube.com/watch?v=YkCz8d3xxAM

Voces argentinas:

Lionel Scaloni: "Estoy orgulloso. Estoy menos emocionado que otros días pero hoy estoy liberado. Este equipo solo me causa orgullo, es todo de ellos"."Le quiero decir a la gente que disfrute porque este es un momento histórico".

Leonel Messi: "Se hizo desear pero acá llegó. Mirá lo que es esta copa, es hermosa. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso".: "Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta. Ahora a disfrutar".

Emiliano "Dibu" Martinez: "Viví los penales tranquilo. Otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles. Pero creo que después hice todo bien". "Salí de un lugar muy humilde y de joven me fui a Inglaterra. Le quiero dedicar esto a mi familia".

Rodrigo De Paul: "Nacimos para sufrir, vamos a sufrir toda la vida, pero esto no me lo voy a olvidar más. Creo que somos justos ganadores. Para ser campeones había que ganarle al último campeón y lo hicimos. Esto es una alegría que no puedo explicar".

Enzo Fernández: "Me nace así, no sé. Estar acá, tener la posibilidad de ganar un Mundial con mi país no tiene precio. Toda mi familia está acá, lo voy a llevar para siempre en el corazón".

Leandro Paredes: "No hay palabras para esto. Ni en mi mejor sueño lo pensaba. Hay que disfrutar. Pensé en toda mi familia, en todo el camino recorrido, en mi mujer, en mis padres, en los que alientan en el cielo, en los que nos acompañaron en todo el ciclo...".

Paulo Dybala : "Pienso en Córdoba, en todo. Entrar así, frío, no era fácil, pero estaba muy bien de la cabeza. La sensación que tenemos ahora no la vamos a tener nunca más".

Nicolas Tagliafico: El primer tiempo fue muy bueno. En el segundo tuvimos nuestros errores, pero supimos sacarlo adelante. Se lo dedico a todos los argentinos y a toda la gente que bancó esto".