García Zalazar: “Cambia Mendoza va a ofrecer las mejores candidaturas para el 2023”

“La gente tiene que estar tranquila, que Cambia Mendoza va a ofrecer las mejores candidaturas para el 2023”, dijo Tadeo García Zalazar.



El presidente de la UCR Mendoza se refirió al año electoral que asoma y aseguró que la intención del partido que encabeza y del Frente es que “haya continuidad de buenos gobiernos, para mejorar, perfeccionar y generar nuevas ideas, en función de algo que se empezó a gestar con Alfredo Cornejo en 2015 y que sigue con Rodolfo Suarez”.



Además, profundizó que, a su entender, “hay una mejora paulatina y progresiva, falta mucho por hacer, pero tampoco hemos tenido un contexto macroeconómico ni político del país que ayude”.

Sin embargo, aclaró que “no ve el tema (electoral) en la agenda de la gente”, aunque sí en la dirigencia y en los medios de comunicación.



Durante el programa Al Rojo Vivo, de Floyd TV confió que los intereses “urgentes son la inflación, el desempleo, los servicios que los municipios prestamos todos los días”. Opinó que esa “preocupación” no se debe ver empañada por “las aspiraciones que puedan ser individuales o de algún candidato en particular”.



Asimismo, explicó que “CM, en general, es un sello que está posicionado en la provincia y que las candidaturas se van a definir en una mesa de diálogo, con intendentes, el Gobernador, el ex gobernador Alfredo Cornejo, legisladores nacionales. De la misma forma que se definió que Rodolfo Suarez fuera candidato en 2019, se va a definir en el 2023”.



Cornejo, “un liderazgo que necesita nuestro país”

El Intendente de Godoy Cruz también se refirió al Senador nacional y reiteró que “reconstruir Argentina necesita de liderazgos fuertes, de ideas claras y gente con experiencia en gestión, por ejemplo, en Mendoza, y que podamos trasladar eso un poco a Buenos Aires”.



Siguiendo con ese razonamiento, el titular radical puso como ejemplo la distribución de fondos nacionales a las provincias y evaluó que “Mendoza viene última” en el reparto y que “Buenos Aires se lleva todo”.

“Pelear esa distribución de recursos más federal, necesita de fuertes liderazgos y creo que Alfredo tiene que estar”, ratificó.



Por último, anheló: “Deseo de corazón que haya un cambio de rumbo a nivel nacional y que podamos revertir esta situación de incertidumbre económica, política, de inflación”.

Y disparó: “Sabemos que hay un presidente que no gobierna, un Congreso desarticulado, esta pelea por tratar de cambiar las mayorías en la Corte Suprema de Justicia, esta manipulación que se hace de la República no nos hace bien. Esperemos que ese cambio se dé en el 2023 y que a Mendoza le pueda ir mejor”.



Gestionar en tiempos de crisis y la apuesta a la eficiencia

Por otro lado, el Jefe comunal analizó cómo es la administración de las cuentas públicas en el contexto de crisis macroeconómica. Como consecuencia, indicó que “es compleja, pero nosotros venimos de varios buenos gobiernos, que nos han dado un piso de tranquilidad, hemos tenido muchos presupuestos equilibrados en los últimos años, sin emisión de deuda”.



Después, contó que desde la gestión que encabeza en el departamento del Gran Mendoza “tratamos de ser innovadores en materia de eficiencia”.

Allí, detalló que algunas medidas, como “congelar la planta de personal, es decir, que no ingrese más cantidad de gente (solo los reemplazos por jubilaciones o renuncias” o la despapelización del Estado (digitalización de trámites) contribuyen a ese objetivo.



Del mismo modo, consideró que “para el país ha sido un año muy duro, con más inflación, con peores indicadores sociales y eso duele mucho. Que no haya recuperación económica impacta directamente en nuestra provincia”. Entonces, manifestó que desde el Municipio “hay que ir buscando la forma de hacerle frente a la inflación, que nos llega al igual que a las empresas”.



Trabajo conjunto ante la falta de financiamiento nacional

Luego, observó que en ese escenario las estrategias en torno a la innovación y la tecnología en favor de la ciudadanía “se complican”.



“La mayoría de los insumos están dolarizados y, encima, se suman los problemas de la importación, pero hemos logrado encontrarle la vuelta” con una importante cantidad de paneles solares instalados (340) y estamos por inaugurar un parque solar en el Oeste del departamento (con más de 1000)”, recordó.

Y amplió que “hemos creado un fondo, que es para la emisión de bonos verdes, para seguir haciendo o ampliando ese parque”.



Así, dijo que se “va a hacer una rueda ¿Podríamos ir más rápido? Sí, lo que no tenemos es financiamiento y ahí hay una ausencia”. En ese sentido, apuntó al gobierno nacional: “No hace ningún programa que premie a aquellos municipios que hagan usos de las energías limpias o que tengan reducción de la huella de carbono o hagan inventario de gases de efecto invernadero”.



Por lo tanto, repitió que “nuestro reclamo es que los municipios que tienen inventario medido, puedan tener acceso a financiamiento o fondo nacional, como existe en Alemania, Uruguay”.



A la luz de esa conclusión, sostuvo que como “en Argentina eso no existe, lo estamos haciendo en una red de 279 municipios (RAMCC)” a través de un fideicomiso “con el que hacemos compras conjuntas, por ejemplo, en luminarias led o paneles solares. De esta manera, nos sale más barato”.



Manifestó, en tanto, que “a nivel global Godoy Cruz es uno de los municipios que más ha reducido la emisión de gases de efecto invernadero, en 5 años, más del 37 por ciento per cápita, lo cual es un número importante”.



Aunque la meta es ser carbono neutrales 2030 y “eso significa que tenemos que hacer la mayor cantidad de acciones positivas que compensen nuestra huella y, sobre todo, que el sector privado se sume a esto”.

Finalmente, mencionó que “ya hay 20 empresas del departamento que han certificado huella de carbono y eso nos llena de orgullo. Esperamos el año que viene poder llegar a 40.