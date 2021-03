Ya está disponible un nuevo Game Ready Driver para la GeForce RTX 3060

Este driver también incluye soporte para la demo de Outriders, así como compatibilidad con NVIDIA DLSS en Nioh 2 - The Complete Edition y Mount & Blade II: Bannerlord, NVIDIA Reflex en el servidor de pruebas de Rainbow Six Siege, e introduce 25 nuevos perfiles de configuración óptima de juego de GeForce Experience con un solo clic para los últimos juegos.

La nueva GeForce RTX 3060 - El juego definitivo

Los jugadores que obtengan una GeForce RTX 3060, el nuevo miembro de la familia GeForce RTX Serie 30 que salió al mercado, también querrán este nuevo driver.

La GPU GeForce 3060 multiplica por 10 el rendimiento de Ray Tracing frente a la GeForce GTX 1060 y duplica el rendimiento de rasterización. La nueva GeForce RTX 3060 es una actualización masiva para los jugadores de generaciones anteriores que ofrece altas tasas de cuadro por segundo, gráficos de alta fidelidad y funciones que cambian el juego como Ray Tracing, NVIDIA DLSS y NVIDIA Reflex para los últimos y mejores juegos.

La mejor experiencia en Outriders, Nioh 2 y más

Este driver también permite obtener la mejor experiencia en la nueva demo de Outriders, el esperado shooter de ciencia ficción para un jugador y cooperativo de Square Enix y People Can Fly que se lanzará el 1 de abril.

Este driver también debería utilizarse para habilitar la compatibilidad con NVIDIA DLSS en Nioh 2- The Complete Edition y Mount & Blade II: Bannerlord, así como para experimentar NVIDIA Reflex en el servidor público de pruebas de Rainbow Six Siege.

Ajustes óptimos de los juegos con un solo clic

Los ajustes óptimos (OPS) de GeForce Experience permiten configurar instantáneamente las opciones de los juegos para el hardware de tu sistema, lo que hace posible un juego fluido y optimizado. Se admiten más de 1000 títulos y, desde el lanzamiento del anterior driver, se han añadido compatibilidad con 25 más:

9 Monkeys of Shaolin

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

CRSED F.O.A.D.

DRAGON QUEST XI S Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition

Dyson Sphere Program

Enlisted

Firefighting Simulator - The Squad

Firework

Heroes of the Three Kingdoms 8

Hitman III

Home Behind 2

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Leaf Blower Revolution

Lineage Remastered

Little Nightmares II

Nioh 2 - The Complete Edition

Port Royale 4

Scavengers

Skul: The Hero Slayer

Spelunky 2

Tale of Immortal

The Medium

The Riftbreaker

Yakuza 3 Remastered

Yakuza: Like a Dragon