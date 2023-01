Quinn Simmons ganó la etapa, Sam Bennett lidera la general

El ciclista norteamericano del equipo Treck Segafredo sorprendió a propios y extraños al imponerse en un embalaje masivo sobre especialistas del sprint como Maxi Richeze (Selección Argentina) y Sam Bennett (BOH Bora Hansgrophe) que continúa al frente de la clasificación general.

Enorme actuación del mendocino Nahuel Méndez De película. Como rápido y furioso, a lo Toretto. Así ingresó al Villicum el norteamericano Quinn Simmons (TEP Treck Segafredo) para quedarse con el tercer tramo de carrera de la XXXIX edición de la Vuelta de San Juan. Quinn no tuvo contemplaciones y fue totalmente irreverente con los especialistas del sprint como lo son el argentino Maxi Richeze (Selección Argentina), el irlandés Sam Bennett (BOH Bora Hansgrophe), el colombiano Fernando Gaviria (MOV Movistar) o el italiano Giacomo Nizzolo (ITP Israel Premimer Tech) para imponer condiciones y festejar el triunfo en el Autódromo El Villicum tras un trayecto de 170,9 kilómetros que recorrió en un tiempo de 3 horas, 49 minutos y 30 segundos a un promedio de 44,680 kph.

La tónica de este parcial que recorrió caminos de Albardón, Chimbas, Capital, Rawson, Pocito, Sarmiento, 25 de Mayo, San Martín y Angaco fue muy parecida a las dos etapas iniciales. El corte se produjo muy rápido. Fueron los ciclistas argentinos los que tomaron la iniciativa y provocaron un corte que prosperó y que logró obtener una diferencia cercana a los cinco minutos. Daniel Juárez, Mauricio Domínguez, ambos de la Agrupación Virgen de Fátima, salieron a buscar la aventura junto al bonaerense Lucas Dundic (en Mendoza corre para la formación de la Municipalidad de Tupungato), el colombiano Sergio Higuitas y el campeón panamericano Emiliano Contreras.

Poco a poco se despegaron del pelotón mayoritario en donde viajaban los líderes; El irlandés Sam Bennett y el neerlandés Fabio Jacobsen. Las diferencias se incrementaron y con tranquilidad llegaron a disputar la meta de montaña que quedó en poder de Contreras, vigente ganador de la Vuelta de General Alvear. Kilómetros más adelante se disputó la meta sprinter y ahí fue el experimentado chaqueño Juárez (AVF) quien anotó su nombre escoltado en el clasificador por Emiliano Contreras (Chimbas Te Quiero) y Pedro Gordillo (Municipalidad de Rawson). Juárez volvió a triunfar en la segunda meta sprinter y otra vez por sobre Contreras y el lavallino Nahuel Méndez (Municipalidad de Rawson) que realizó una etapa brillante.

Los mendocinos Jean Rodríguez (Selección Argentina), el propio Méndez, Alejandro Durán (Chimbas Te Quiero), Mauricio Páez (Gremios por El Deporte/Municipalidad de Cutral Co) trabajaban a la par de Laureano Rosas (Gremios por El deporte/Municipalidad de Cutral Co), Juan Pablo Dotti (SEP/San Juan) y el chileno José Luis Rodríguez (Selección de Chile) en la vanguardia de la competencia. A falta de 30 kilómetros la odisea se terminó y los equipos más poderosos tomaron las riendas para imponer su estrategia, sólo que no contaron con la astucia e irreverencia de Quinn Simmons que se quedó con el tercer parcial de la carrera más importante del continente americano.

Cuarta Etapa

El cuarto tramo de la Vuelta de San Juan recorrerá 196,5 kilómetros, otra etapa de extenso trayecto antes de disfrutar el día de descanso de la competencia. La partida será desde el Circuito San Juan Villicum, escenario donde terminó la etapa de ayer.

El pelotón transitará por la tradicional Ruta Nacional 40 y se dirigirá a Calingasta, departamento ubicado al Oeste de la capital sanjuanina. El arribo será en Barreal, uno de los pueblos más hermosos de San Juan. En este último tiempo, la Vuelta a San Juan no llegó a este lugar. Por lo que uno de todos los ciclistas participantes hará historia al escribir su nombre en las páginas doradas de esta carrera ciclística.

El adiós de Maxi Richeze

Maximiliano Richeze, segundo en el tercer capítulo de la ronda sanjuanina, considerado por muchos como el mejor lanzador del mundo, decidió ponerle punto final a su exitosa carrera tras diecisiete años como profesional. Y lo hizo en San Juan, un lugar en donde el Atómico guarda un enorme cariño.

“Cuando concluí mi relación con el UAE (Team Emirates) empecé a meditar el retiro. Lo tenía casi decidido, y el llamado de Cavendish me volvió a entusiasmar. Como lo del B&B Hotels se cayó, Cavendish me habló y me dijo que buscaría otra escuadra. Sé que arregló con el Astana, pero no me llamó, y tampoco me atiende el teléfono” confesó Maxi. "Está decidido.

La Vuelta de San Juan es el mejor escenario para irme del ciclismo: San Juan es una provincia que quiero mucho porque me permitió crecer en el deporte y siempre me hicieron sentir un sanjuanino más" dijo el destacado corredor que es dirigido en el seleccionado nacional por el mendocino Omar Alejandro Contreras.

1. Sam Benett (BOH Bora Hansgrophe) 11h 30m 54seg;

2. Fabio Jacobson (Soudal Quick Step) a 6 seg;

3. Fernando Gaviria (MDV Movistar) a 8 seg;

4. Giacomo Nizzolo (IPT Israel PremimerTech) a 10 seg;

5. Peter Sagan (TEN Total Energies) a 12 seg;

6. Danny Van Poppel (BOH Bora Hansgrophe) md;

7. Lund Andersen (DSM Team DSM) md;

8. Germán Tivani (Agrupación Virgen de Fátima) md;

9. Daniel Oss (TEN Total Energies) md;

10. Yves Lampaert (Soudal Quick Step) md.

La clasificación

1ro) Quinn Simmons TEP Treck Segafredo 3h 49m 30 seg

2do)Maxi Richeze Selección Argentina md 3. Sam B

Texto: Jorge Alejandro Márquez @sport fotos: Walter Pelusso