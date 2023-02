La Lepra mendocina derrotó al Tiburón en Mar del Plata

Auspicioso debut para Independiente Rivadavia, salvo Maidana todos debutantes y nada menos que uno de los descendidos de Primera Divisiòn y favorito para ser protagonista del campeonato. Que mejor para el tècnico (tambièn nuevo como Ever Demaldè) que jugadores que incluso llegaron en los ùltimos dias entendieron su idea de juego.

Golazo de Ham de tiro libre para el comienzo del juego con gol leproso, antes el paraguayo Arce de buen rendimiento en el Jose Marìa Minella mostrò que està para màs y puede ser el ariete que buscaba la lepra para el reemplazo de Matìas Quiroga, la temporada pasada, casi la ùnica opciòn de gol.

El Tiburòn logró empatarlo en el segundo tiempo, también con un buen gol de Vazquez quien había ingresado al campo de juego unos minutos antes.

Comenzaba otro partido, el local manejaba la pelota y los azules esperando una contra, hasta que apareciò Abecasis, asistido por el "paragua" Arce, y este con un zurdazo la clavó al ángulo ante la mirada azorada del arquero local.

Con la ventaja, los cambios en uno y otro equipo, pero uno veìa que salvo un error o alguna "magia" el marcador ya no iba a modicarse y asi sucedió. Ganó Independiente Rivadavia en el debut, espera confiado para la segunda fecha tambien a domicilio será el partido frente a Chaco For Ever en Resistencia.

Síntesis:

Aldosivi: 1

Lucas Bruera, Rufino Lucero, Stéfano Calegari, Manuel Guanini, Ian Escobar, Gustavo Turraca, Facundo de la Vega, Facundo Pereyra, Juan Manuel Olivares, Facundo Tobares. DT: Fernando Quiroz/ Cambios: Manuel Panaro x Tobares, Juan Manuel Vázquez x De La Vega, Brian Guerra x Maciel, Matías Morello x Gustavo Turraca, Emanuel Iñiguez x Lucero.

Independiente Rivadavia: 2

Maximiliano Gagliardo, Santiago Moya, Juan Elordi, Luciano Abecasis, Franco Romero, Mauro Maidana, Francisco Ilarregui, Ezequiel Ham, Alex Arce, Luciano Paz, Matìas Reali. DT: Ever Demalde/ Cambios: Jeremías Perales x Ilarregui, Maximiliano González x Paz, Jonas Aguirre x Reali, Diego Tonetto x Ham, Francisco Petrasso x Abecasis.

Goles: PT: 25: Ham (IR) / ST: 8: Vazquez (A), 26: Abecasis (IR)

Árbitro: José Carreras

Estadio: José María Minella