Argentina innova con Centros comerciales de servicios a cielo abierto

Aunque los Centros Comerciales a Cielo Abierto son una tendencia ya conocida y en alza, los Centros Comerciales de Servicios a Cielo Abierto son espacios con características diferentes a los primeros y que en Argentina todavía escasean. Este tipo de centros representan grandes beneficios para muchos sectores y sobre todo para la gente. En el último tiempo se dio el fenómeno entre los consumidores de salir del shopping para caminar y comprar en centros al aire libre, donde pueden combinar consumo con ocio y contemplar el paisaje del entorno. Pero los Centros de Servicios, a diferencia de los Comerciales, priorizan ofrecer a la gente la posibilidad de resolver en un solo lugar muchas necesidades, y no sólo de compra de bienes: hacer un trámite en un banco, poder comprar en un supermercado, hacerse estudios médicos, aprovechar para juntarse con amigos, comprar un regalo, entre otras cosas; que, si uno tuviera que hacerlo fuera de un centro, debería recorrer kilómetros, cuadras y distintos barrios, para resolver todo.



¿Qué es un Centro Comercial de Servicios a Cielo Abierto?

Un Centro Comercial de Servicios a Cielo Abierto es un conjunto de establecimientos comerciales independientes, localizados en el corazón de un barrio populoso. El tamaño, la variedad comercial, los servicios comunes y actividades complementarias están directamente relacionadas con su entorno y las necesidades del mismo. Este marco comercial y la unión de comerciantes de diferentes sectores y tamaño tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de la gente, mediante la gestión unificada y la creación de una identidad propia fundida con la del barrio. Este tipo de centros fomenta la unión de los comerciantes para mejorar las condiciones de compra, consolidar una imagen única, adquirir mayor poder de atracción de la clientela y ofrecer una mejor calidad de espacio público y servicios hacia los vecinos de la zona.



Con los Centros Comerciales de Servicios a Cielo Abierto y de cercanía no sólo ganan las personas, sino también pequeños y medianos comercios y el barrio en general. Una muestra de esto es el impacto que generó la llegada hace sólo más de 4 meses de Nuevo Quilmes Plaza al barrio Don Bosco, en Quilmes, con más de 80 propuestas comerciales, seguridad todo el día, estacionamiento gratuito y sectores de oficinas y coworking.



Medición del impacto económico y del consumo

A partir de la llegada de Nuevo Quilmes Plaza, que se convierte en el primer Centro Comercial de Servicios a Cielo Abierto de zona sur, la empresa Gewin & Asociados, realizó un sondeo de mercado, para medir el impacto económico y comercial de los negocios presentes en el centro con el objetivo de conocer el comportamiento de las ventas y el consumo, los hábitos de los consumidores en este entorno y las oportunidades que se dan al formar parte de este ecosistema.



Como primer eje a analizar fue el económico y un gran dato que vuelca esta investigación, según los negocios y comercios consultados, es que estos lograron superar ampliamente y en solo 4 meses las expectativas de ventas. Tal es el caso del supermercado Josimar que al momento es la segunda sede con mayor facturación de toda la cadena, con un ticket promedio de $4.000 y con un promedio de 1000 personas que compran por día. “Ser parte de Nuevo Quilmes Plaza fue todo un desafío. Nos obligó a repensar el formato original de nuestra propuesta lo que hoy se ve reflejado en los resultados que superaron todo lo esperado”, comenta Miguel Ekizian, director de Josimar.



Otro caso que sorprende es el de Le Pain Quotidien, la cadena belga de café y pastelería, que es la primera vez que se instala en un Centro Comercial de Servicios de Cielo abierto, logrando tener una facturación récord solo en el primer mes de operación. El ticket promedio es de aproximadamente $2.000; y en un mes se alcanzó el mismo consumo que logra otro local en 7 meses. “Todo lo que sucede en Nuevo Quilmes Plaza es anormal. Estamos a punto de llegar al punto de equilibrio comercial”, comenta Ariel Padilla, propietario y director de operaciones. “Los representantes belgas de la licencia en Argentina todavía no pueden creer lo que pasó con este local”, agrega.



Analizando otras propuestas de negocios, el éxito de la facturación se repite. Y así lo vive Berlina, local de cerveza artesanal. Es la primera franquicia de la marca en un Centro Comercial de Servicios a Cielo Abierto y que, al día de hoy, es la que más factura de todas las franquicias.



Para entender este impacto, se analizó también el comportamiento de los visitantes y consumidores. Según ejecutivos consultados del Hospital Británico, que por primera vez tiene una sede en un Centro Comercial de Servicios: “los pacientes que llegan a Nuevo Quilmes Plaza disponen de una infraestructura moderna, tecnología de punta y un gran dinamismo en la atención, sumado a la facilidad de acceso, disponibilidad de estacionamiento que evita demoras en el proceso de admisión y atención “comenta la Dra. Marcela Schrappe, Coordinadora médica del centro comercial del Hospital Británico. “Nuestros pacientes pueden realizar su consulta o estudio, antes de llegar a la oficina, comprar sus medicamentos, aprovechar para encontrarse con un amigo o hacer las compras, en resumen, gestionar su propio tiempo”.

En este sentido, según lo referido por Le Pain Quotidien, “notamos que el vecino de la zona decide terminar el día en Nuevo Quilmes Plaza, termina de tomar sol, de trabajar, de estudiar y viene a tomar algo con familia, en pareja o con amigos”. Algo que se repite a lo largo de la investigación es la conducta más relajada de los visitantes, que resuelven lo que buscan, pero disfrutando del momento y valorando siempre el aspecto de la seguridad y el estacionamiento.



Otro punto sobresaliente de la llegada de este Centro Comercial de Servicios en la zona, fue el interés por parte de marcas locales por estar presentes. Tal es el caso de Clé, local de pastelería y panadería francesa artesanal, que es la primera vez que abre en un centro de estas características, al igual que Mariantonia, casa de pastas de origen italiano. Ambas son marcas muy conocidas y tradicionales en zona sur y representan un ejemplo del concepto de vecindad que el centro quiere ofrecer a los visitantes, ya sea por su atención como por buscar brindar en conjunto servicios que mejoren la experiencia y que impactan directamente en el comportamiento de consumo y finalmente en las ventas. “En nuestro caso, el cliente nos compra y nos pide que le guardemos la compra así pueden realizar otras actividades en el centro y después lo pasan a retirar. Esto nos habla de la fidelidad del cliente y su confianza en el lugar”, comenta Ezequiel Varveri, propietario de Mariantonia. Por parte de Clé, según lo compartido por su propietario Daniel Scarfo, “se nota que cada vez más viene gente nueva, que se suma a nuestros clientes habituales, algo que nos permitió en enero superar nuestra meta de facturación, aun siendo un mes de vacaciones. Esto mismo nos obligó a ampliarnos y poner mesas fuera del local, algo que la gente valoró muchísimo”.



Este espíritu de vecindad que se busca ofrecer a los visitantes se ve reflejado también entre los comerciantes. Ejemplo de esto es la unión de Clé y Mariantonia, quienes ofrecerán mesas para poder consumir en el lugar con propuestas para distintos momentos del día: pastas con salsas caseras y postres con café.



Un gran punto de atracción del centro es el gimnasio Onfit, que al día de hoy y solo en 4 meses, ya tiene más de 1100 socios activos. Sus responsables, al igual que la mayoría de los negocios, recalcan que sus clientes no solo van a tomar clases o usar el salón, sino que aprovechan para hacer sus compras, se llevan la comida para su casa, se hacen las manos; o sea, aprovechan su paso por el centro para resolver lo más que puedan.



Marcelo Chane, integrante del grupo de profesionales asesores de Nuevo Quilmes Plaza destaca del informe que “todos los negocios consultados, a la hora de preguntarles por qué eligieron estar en Nuevo Quilmes Plaza, respondieron que era una oportunidad para estar en un contexto seguro, que prioriza y revaloriza el espacio abierto y que les permite seguir cerca de sus clientes. Valoran también cómo entre todos se complementan para ofrecer propuestas integrales”.



Con este informe se confirma que el acto de “salir de compras” pasa a tener una nueva categoría y ámbito donde desarrollarse. Los Centros Comerciales de Servicios a Cielo Abierto redundan en beneficios para todos los involucrados, desde lo arquitectónico, la seguridad, el medio ambiente, el disfrute del tiempo libre, nuevos criterios comerciales y de marketing. “Es muy importante que la gente tenga motivaciones para concurrir a este tipo de centros y el deseo de ir una vez y regresar. Fidelizar al cliente con una sola propuesta no alcanza, hay que generar variedad de negocios y servicios entre comercios de diferentes rubros, para que los clientes se fidelicen con el lugar y la propuesta general”, agrega Chane.