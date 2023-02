Despues de 11 años un mendocino gano la etapa reina

Ovejero, quien gana una carrera por primera vez, festejó con un tiempo de 3 horas, 23 minutos y 29 segundos. En segundo lugar arribó Wilber Rodríguez, del team Pio Rico, completando el podio el neerlandés Kenny Nijssen, del equipo Global Cycling.

De esta manera cuando solo resta una etapa para el final de la carrera el colombiano Nicolas Paredes del equipo SEP San Juan manda en el clasificador general aumentando la diferencia sobre el boliviano Wilber Rodriguez (quien ganara la etapa reina el año pasado) que desplazo al tercer lugar al hexacampeón de la ronda mendocina Juan Pablo Dotti.

La última vez que un pedalista mendocino había ganado la etapa reina de la Vuelta había sido Sergio Godoy en 2012.

Ovejero triunfó en alta montaña y se abrazó jubiloso al Cristo Redentor

El ciclista mendocino Mario Ovejero (Agua7722) alcanzó una importante victoria, tal vez la más importante en los últimos años para el ciclismo mendocino, al imponerse con inmensa autoridad en la etapa reina de la Vuelta de Mendoza.

Ovejero viajó varios kilómetros en la cima del pelotón y cuando tomó contacto con la tierra en el camino que asciende al Cristo Redentor, si figura se agigantó y emprendió el viaje soñado para coronarlo con un triunfo, algo que un mendocino no alcanzaba desde hace once años en la altura del macizo andino (el último en lograrlo había sido Sergio Godoy vistiendo la camiseta de la Municipalidad de Guaymallén).

El colombiano César Paredes (SEP/San Juan) permanece como malla líder al ingresar en el sexto lugar del parcial, ya que ingresó a 2 minutos con 54 segundos del corredor sancarlino. Juan Pablo Dotti (SEP/San Juan), que llegó a Mendoza con la intención de estirar su reinado en la vuelta, pagó el sacrificio realizado en las últimas etapas y arribó en el séptimo lugar a 4 minutos con 24 segundos, y ahora está ubicado en el tercer lugar de la toma de tiempos, detrás del boliviano Wilber Rodríguez, escolta de Ovejero en el parcial.

La carrera contó con varias acciones relevantes desde el nacimiento del parcial en la Villa Cabecera de Uspallata. Apenas se disputó la meta sprinter, programada a los cinco kilómetros de trayecto que quedó en manos del Satanás Mauricio Páez (Selección de Mendoza), todo el enjambre de corredores comenzó a inquietarse. Y fue entonces que Jean Rodríguez, Bill Toscano (ambos de Maderera López/Fas Electricidad), Matías Lisa (Municipalidad de San Carlos), Mario Ovejero, Jorge Assensa, Cristian Espinoza (estos dos últimos del Team Viví Tunuyán), Mario Flores, Fredi González Soto (los dos del equipo continental boliviano de Pío Rico), Fausto Sevillano (Municipalidad de Tupungato), el peruano (Álvaro Camellanqui (KOTAY), Edison Bravo Mansilla (PCTENO), Jonathan Agüero (Municipalidad de Las Heras), Franco Vecchi (Selección de Mendoza) y el chileno Tomas Holck (Selección de Chile) fueron los hombres que protagonizaron la fuga que en definitiva definió la etapa reina.

Detrás de estos hombres saltaron en la zona del Arroyo Tombillo los europeos Kenny Nikssen y Bran Romboust (Global Ciclyng/Países Bajos). De a poco se fueron arribando a la vanguardia de carrera hasta que lograron acoplarse. De lote de punteros bajó a la zona en donde estaban los europeos, el boliviano González Soto con el fin de traer a la vanguardia a sus compañeros Wilber Rodríguez (el ganador de la etapa reina el año anterior) y José Arasmayo.

El juego táctico dio sus frutos y tras ganar la última meta de montaña en la curva de la soberanía saltó Edison Bravo a hacer la heroica. A rueda fue Jonathan Agüero y más tarde se acoplaron Ovejero y Nikssen protagonizando un mano a mano terrible. Dotti no lo podía creer. De tenerlo todo junto al Cafetero Paredes lo estaban perdiendo todo. En la cima mandaba el sancarlino y de atrás Paredes y Dotti lo entregaban todo. Nikssen pagó caro el esfuerzo y Wilber se lanzó a la casa de Ovejero.

La gente vibraba en la Cordillera de Los Andes. Parecía que Ovejero no llegaba y sí el altiplánico. Final de película. Ovejero fue el primero, Rodríguez llegó segundo, el colombiano descontó lo que parecía imposible de hacer y Dotti se mantenía, al menos, entre los tres primeros lugares de la clasificación general. Todo en los metros finales. Todo en un mismo parcial. Todo en la etapa reina que coronó once años después a un ciclista mendocino, algo que el público local estaba esperando con ansias. Algo que el público local estaba esperando con ansias. Algo que el público mendocino festejó a más no poder.

Meta Sprinter (Uspallata)

1ro - Mauricio Páez/ 2do - Christian Arriagada/ 3ro - Leandro Velárdez

1ra Meta Montaña (Picheuta)

1ro - Johnatan Agüero/ 2do - Edison Bravo/ 3ro - Martín González

2da Meta Montaña (Horcones)

1ro - Álvaro Camellanqui/ 2do - Johnatan Agüero/ 3ro - Edison Bravo

3ra Meta Montaña (Curva de la Soberanía)

1ro - Johnatan Agüero/ 2do -Edison Bravo/ 3ro - Alvaro Camellanqui

Clasificacion 7ma etapa 7, 93 kms, Uspallata-Cristo Redentor



1º - Mario Ovejero ( Aguas 7722) 3:23:27”

2º - Wilber Rodríguez (Pio Rico Cycling Team) 3:24:10”

3º - Bill Toscano (FAS Electricidad) 3:25:01”

4º - Fredy González (Pio Rico Cycling Team) 3:25:01”

5º - Nicolás Paredes (SEP San Juan) 3:26:33”

6º - Juan Pablo Dotti (SEP San Juan) 3:27:29”

7º - José María Aramayo (Pio Rico Cycling Team) 3:28:02”

8º - Rodrigo Santana (Tupungato CCN) 3:29:34”

9º - Camilo Castiblanco (Pio Rico Cycling Team) 3:29:34”

10º -Denis Heredia (Municipalidad Luján de Cuyo) 3:30:17”

Clasificación General

1º - Nicolás Paredes (SEP San Juan) 23:57:16”

2º - Wilber Rodríguez (Pio Rico Cycling Team) a 01’:03”

3º - Juan Pablo Dotti (SEP San Juan) a 01’:29”

4º - Camilo Castiblanco (Pio Rico Cycling Team) a 02’:57”

5º - Matías Contreras (Municipalidad San Carlos) a 04’:55”

6º - Camilo Mendoza (Municipalidad Luján de Cuyo) a 05’:23”

7º - Royner Navarro (Municipalidad Guaymallén) a 05’:44”

8º - Edison Bravo ( Pceteno ) a 06`:11”

9º - Denis Heredia (Municipalidad Luján de Cuyo) a 06’:47”

10º -José María Aramayo (Pio Rico Cycling Team) a 06’:48”

La palabra de Mario Ovejero

Pasaron 11 años para que un mendocino lograse triunfar en la etapa reina de la Vuelta de Mendoza. Mucho tiempo pasó en donde aquí, en Mendoza, se ensalzaba el accionar del costarricense Román Villalobos, el boliviano Wilber Rodríguez, el sanjuanino Daniel Zamora o los bonaerenses Laureano Rosas o Juan Pablo Dotti, por citar sólo algunos.

De los nuestros nada. Sólo quedaba el recuerdo del gran Sergio Godoy. Nada más. Por eso lo realizado por Mario Ovejero fue excelente. Acabó con una sequía que ya era molesta. Su triunfo fue el de toda una provincia que goza y sufre con el deporte pedal.

El sancarlino de 33 años se vistió de héroe al consumar la hazaña del ascenso al macizo andino. “Es algo que no puedo creer. El esfuerzo ha sido total. Teníamos una esperanza de poder lograrlo, pero la tarea no era nada sencilla. Salté en el momento justo y saqué todo lo que tenía para intentarlo. No lo puedo creer” dijo apenas se bajó de la bicicleta el guerrero del Valle de Uco.

“Este triunfo es para toda la gente de San Carlos, toda la gente de Mendoza, para el Señor Intendente (Rolando Scanio), para Alberto Cataldo y para toda mi familia” dedicó el ganador antes de subir al podio más codiciado de la Vuelta de Mendoza.

Este domingo se disputa el capítulo final de la más argentina de las vueltas, Los ciclistas recorrerán 150 kilómetros. La largada será en el departamento de Junín para llegar a Guaymallén a altura del Predio de la Virgen.

La bandera ajedrezada para la partida será a las 15.30 en la plaza de Los Barriales, habrá dos metas sprint: la primera a los 40,1 kilómetros, en la primera pasada por la plaza de Los Barriales, y la segunda a los 128,3 kilómetros, en la primera pasada por el Predio de la Virgen, donde estará la meta.

Jorge Alejandro Márquez Navarrete/ Fotos: Luis Rojo Mallea