Estos son los derechos y obligaciones para salir en bici

Imaginando un escenario de "embotellamiento de bicicletas" porque todos deciden utilizar este medio de transporte práctico, sustentable, saludable y económico, que sucede con los ciclistas, hay derechos y obligaciones como actores activos en el uso de la vía pública.

El uso de la bicicleta se ha convertido en un medio de transporte que excede lo recreativo o deportivo y pasó a ser un actor relevante en la vía pública donde las personas disponen derechos y también obligaciones a respetar.

CuyoNoticias en diálogo con el ciclista urbano Javier Passera, reconocido biker con amplia experiencia en materia de seguridad vial como ex director de Tránsito de la provincia de Mendoza, afirmó de lo que hay que respetar a la hora de circular por la vía pública en cuanto a legislación vigente y también de las costumbres. Escuchar la entrevista completa

En principio el ciclista debe tener en cuenta al circular por la vía pública, esto es calle, camino, ciclovías y/o bicisendas, esa circulación está reglamentada por una ley de tránsito o ley de seguridad vial.

La mayoría de las provincias adhieren a la Ley Nacional de tránsito N°24449 y en algunos casos como Mendoza, Córdoba o provincia de Buenos Aires tienen ley propia.

En Mendoza la circulación en la vía pública se rige por la Ley Provincial N° 9024 y dice que para andar en bicicleta no hace falta carnet de conducir, pero, si hace falta conocer la ley porque se trata de un medio de locomoción que va a utilizar una vía pública con distintos actores, señala el especialista.

A continuación, detallamos los principales puntos a tener en cuenta que están enmarcados dentro de la Ley y que vale la pena tenerlos presentes ya que hacen a la sana convivencia con los demás medios de locomoción y pacificación de las calles.

Circulación en bicicleta

A la hora de salir a rodar “debo ser consecuente con el sentido de la arteria, no puedo circular en contramano, debo ir por la derecha de la calzada y si existiese o hay una ciclovía o bicisenda debo circular por la misma”.

Semáforo en rojo

Passera señala: “La luz roja del semáforo es como un disco PARE, detener a cero la circulación vengan o no vehículos por la arteria contraria y es una falta grave pasible de multa bastante onerosa con las últimas actualizaciones y es infractor a la ley de tránsito.

Hay algunas ciudades donde se permite el paso en rojo siempre y cuando no hay nadie circulando por las vías transversales, “esto se da en lugares donde el respeto a la norma vial es bastante elevado y no representa un peligro, pero es un tema controvertido y en los hechos se da en todos lados por ejemplo en altas horas de la noche y por seguridad se pasa en rojo pero no es que la ley lo permita”.

Circulación por veredas

Está prohibido circular por las veredas a mayores de 12 años, Javier Passera indica al respecto: “si tengo más de 12 años circular por las veredas está prohibido, porque la ley prevé que para circular por la vía pública se debe tener más de 12 años, se entiende que a esta edad la persona ya tiene una madurez cognitiva y de conocimiento que puede evaluar que esto es un auto, un colectivo que debe parar y que ya debería haber adquirido en las escuelas algo de seguridad vial (previsto en la ley dar educación vial en las escuelas)".

Es importante tomar conciencia que usar bicicleta o monopatín con llevan la responsabilidad vial de conducirlos, si bien la magnitud física respecto a un vehículo a combustión es inferior pueden causar siniestros viales de gravedad y se debe prestar atención a la cartelería especial como por ejemplo los que indican que en la peatonal Sarmiento de la capital mendocina está prohibido circular con ellos.

Transitar por ciclovía bidireccional

“Nos regimos por la convención de Ginebra de 1949 que dice que tenés que circular por la derecha y de hecho la señalización sobre las trazas indican el sentido de circulación y está también señalizada la división de la ciclovía.”

“En estas ciclovías cuando se ve el semáforo en verde no hay inconvenientes pasa de acuerdo a la luz verde y en caso contrario cuando no es visible el semáforo el ciclista debe extremar las medidas y parar y esperar el momento en que se le ceda el paso o que hay tiempo suficiente para pasar la bocacalle, el ideal sería un semáforo o suplemento para bicicleta en cada intersección semaforizada que de la posibilidad de paso, pero no existe, son muy pocos los dispositivos semafóricos que tienen y es donde debe primar la empatía de todos los actores viales.”

“No está previsto en la ley quien tiene la prioridad de paso en estos casos dado que las ciclovías son posteriores a la ley y lo que se está señalizando en la ciudad de Mendoza, al menos, es que el automotor debe darle prioridad de paso al peatón en primera instancia y al ciclista luego porque es esto por una cuestión de masa y medio de propulsión.”

Elementos de seguridad

La ley 9024 en el capítulo circulación resume lo fundamental que debe cumplir el ciclista para poder circular por la vía pública: “hacerlo con un casco homologado, la bicicleta debe tener luz delantera blanca y trasera roja no ojo de gato, luz, y sistemas de seguridad como sistema de frenos adelante y atrás, timbre para advertir la presencia y respetar todas las normas de tránsito”.

Derechos

El biker Passera señala respecto sobre los derechos de los ciclistas al circular por la vía pública: "tiene los mismos derechos que un vehículo a combustión por ejemplo en una intersección no semaforizada si circula por la derecha tiene prioridad de paso y también derecho de paso cuando hay señales que así lo indican por ejemplo en una rotonda si empezás a recorrerla tenés prioridad hasta que salgas de la misma y tenés los mismos derechos de cualquier usuario de la vía pública".

¿Se puede utilizar todo un carril de la calle? "La ley establece circular por la derecha y hay una corriente a la cual adhiero de respetar como un vehículo más, por razones de seguridad ir por lo menos a1,50 mts de distancia del ciclista y eso haría que se ocupe prácticamente todo el carril porque el auto no se podría poner en paralelo, pero la ley habla de la circulación por la derecha, hay que tener en cuenta que cada vez hay más infraestructura ciclística, específica, segregada para ciclistas y vamos tomando un rol cada vez más importante donde somos cada vez más respetados pero también existe el problema que muchos ciclistas por esa condición no respetan lo básico y esto hace que la convivencia termine siendo poco pacífica".

Hay antecedentes judiciales donde los responsables de un siniestro vial resultaron ser los ciclistas, "conozco fallos en especial de los juzgados de faltas de la capital donde muchas veces han sido sancionados y han sido responsables los ciclistas de un accidente, muchas veces son culpables los ciclistas porque a veces nos manejamos con discrecionalidad que hace poner en riesgo nuestra vida y la de otros también", señala Passera

Ciclovías sólo para bicis

La ciclovía es para bicicleta, pero muchas veces es compartida con peatones y está señalizado, Javier Passera señala que "quienes no pueden circular por las ciclovías son las motos y en el caso de los peatones cuando sea exclusivo para bicicletas, pasa que muchas veces hay gente caminando o corriendo cuando es exclusivo para bicicleta y eso debiera poder ser sancionado."

En este punto hay un elemento a tener en cuenta y es el uso popular que va adquiriendo el monopatín eléctrico en los últimos años, ante esta situación desde la municipalidad de la ciudad de Mendoza y Godoy Cruz por ejemplo mediante un decreto regulan algunos aspectos de la circulación de los mismos dado que en el marco de la Ley Provincial de Tránsito Vial no están previstos estos vehículos de micro movilidad y Passera señala que "cada vez hay más de estos vehículos se hace necesario y es potestad del ejecutivo municipal regular al respecto, sugiere q en los lugares donde hay ciclovías debe circular por la misma con una velocidad limitada a 20 km/h que sería similar a la de una bicicleta y por la misma razón se prohíbe la circulación por veredas porque un peatón que transita a 2 km/h se encuentra con un monopatín que circula a 20 Km/h y ahí se generan conflictos y situaciones de accidentes con lesiones y demás".

La protección sobre Patricias Mendocinas y Salta en ciudad de Mendoza

En Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz en la provincia de Mendoza, los monopatines eléctricos pueden circular por las ciclovias respetando la velocidad máxima de 20 km/h, de lo contario lo hacen por el margen derecho de la calle, también hay vías públicas donde está prohibida su circulación como calle Patricias Mendocinas o Salta donde hay un alto tránsito de transporte público y hacen peligrosa su circulación.

Vestimenta

“La ley no sugiere vestimenta, pero siempre que uno tenga chaleco reflectivo artículos retroluminicentes nos hace más visibles y segura la circulación por la vía pública” pero es recomendable sobre todo al andar por rutas o zonas interurbanas donde ocurren la mayor cantidad de siniestros viales con bicicletas involucradas.

También está como vestirse para andar en bicicleta y estar cómodo cuando hace calor o cuando hace frío y poder circular con comodidad y ahí es muy amplio el espectro de ropas y modalidad especifica.

Carriles segregados

“Al dar un carril segregado le das muchas más garantías de seguridad al ciclista y anima a gente que está empezando en el ciclismo a usar la vía pública, en general en todas partes del mundo la generación de esta infraestructura ciclística segregada ha ayudado muchísimo al desarrollo del ciclismo, de la movilidad sustentable, movilidad activa que yo con mis propios músculos hago la fuerza para desplazarme y ha traído otras ventajas como calles comerciales aunque al principio siempre hay una resistencia del vecino porque por lo general toma lugares que están prohibidos para estacionar como es el margen izquierdo de la calle, pero son lugares que ya estaban prohibidos y genera molestia en los vecinos porque está la concepción de los años 60', 70' donde el desarrollo del automotor fue exponencial y las ciudades fueron diseñadas para los autos y si vemos el espacio público que ocupa el vehículo respecto al peatón y la bicicleta es sideral la diferencia y se genera esta compulsa, pero una vez instalada la ciclovía se adaptan y terminan aceptándola y hasta no quieren que la saquen”.

Javier Passera, biker y especialista en seguridad vial cree que las ciudades están evolucionando y se tornan más sustentables incluyendo este tipo de movilidades, que el trabajo que se está haciendo tiende a bajar la violencia en las calles y lograr la convivencia de los distintos medios de transporte pacíficamente.

Más empatía con el otro es una manera de cambiar el tono ante una situación problemática.