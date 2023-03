Cornejo "Con la Boleta Única ya nadie podrá hacer trampa"

El precandidato a gobernador Alfredo Cornejo participó de la capacitación de Boleta Única que se realizó en el camping de Luz y Fuerza de Guaymallén. Acompañado por el intendente de la comuna, Marcelino Iglesias, dieron las palabras de bienvenida a quienes se acercaron a conocer más sobre este nuevo sistema de votación, que se implementará este año.

Durante el encuentro, Cornejo destacó la importancia de este tipo de capacitaciones y la necesidad de que los mendocinos entiendan el funcionamiento del nuevo sistema. “Yo estoy seguro que la mayoría de los ciudadanos no tiene acceso a esta información y no sabe cómo se va a votar, entonces lo que están haciendo hoy aquí es un gran acto cívico”, sostuvo.

El precandidato a gobernador agregó que “Mendoza es un ejemplo en este sentido. Tiene Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria, los partidos no elijen como se les da la gana a sus candidatos como sucede en otras provincias, sino que convocan a la población a elegirlos. Eso ya es un gran avance institucional y ahora, es con Boleta Única, una sola boleta”.

De esta manera, Cornejo explicó que uno de los beneficios del sistema es que “nadie puede hacer esa trampa, ya nadie puede repartir las boletas antes, ni llevar a la gente a votar con la boleta en la mano mientras le indican cómo tiene que votar. Eso no va a ocurrir más. Va a estar la boleta en el cuarto oscuro y esta será la única válida ya que tiene un código de barras que es inviolable”.

Para finalizar, resaltó la gran concurrencia de personas en el lugar «pese a que es sábado a la mañana». Ante un salón lleno en el camping de Luz y Fuerza, Cornejo destacó el logro de haber realizado «una enorme convocatoria y de buenos ciudadanos. Eso habla bien de la buena adminsitarción de Guaymallén. Tenemos que seguir haciendo este tipo de capacitaciones para explicar los alcances de la Boleta Única y ojalá todas sean así de masivas como la de hoy».

Un voto de confianza

Asimismo, Alfredo Cornejo les pidió un nuevo voto de confianza a los vecinos de Guaymallén. En ese sentido, reafirmó la administración que ha realizado Marcelino Iglesias a lo largo de todos estos años e hizo hincapié en el plan de obras ejecutado por la comuna. “Ha logrado un estándar de servicios que son el día y la noche con respecto a lo que fue la gestión de Lobos. Lo ha hecho con mucha transparencia y honestidad que también es totalmente lo contrario a lo que se conocía en el departamento”, expresó.

El precandidato de Cambia Mendoza también hizo referencia a “la buena institucionalidad” que Mendoza ha logrado luego de que en su gestión como gobernador se prohibiera la relección indefinida de intendentes. Señaló que el hecho de que “no haya más de una reelección” ha sido clave en este proceso para que “no que pase lo mismo que en Lavalle, donde la misma persona gobierna desde hace 22 años, o lo de San Rafael, que llevan 20 años así”.

Alfredo Cornejo destacó así que gracias a esta decisión “estamos obligados a elegir un muy buen candidato o candidata para reemplazar a Marcelino, en el caso de Guaymallén, que les ha dejado la vara bien alta como para que tengan que hacer el esfuerzo de ser mejores”.

La palabra de Marcelino Iglesias

A su turno, el intendente de Guaymallén recordó que en estos años “prácticamente hemos jugado solos en la cancha ya que la oposición que teníamos estaba muy golpeada. Fundamentalmente, no tenía capacidad propositiva de alternativas superadoras y la gente que no come vidrio, la que no se deja engañar, siguió apostando por nosotros en el 2017, 2019 y en el 2021, porque somos los únicos que les hemos dado certezas de realizaciones y de valores”.

“Allá por fines de 2014, principios de 2015, tuvimos un sueño y un desafío y fuimos construyendo un proyecto que era el de transformar Guaymallén. Pero no solamente desde la infraestructura o de la calidad de los servicios, sino también transformándolo desde los valores. La realidad es que desde el municipio nos fuimos dando cuenta que algunos de los objetivos que nos propusimos eran bastantes modestos y posibles. Por ello nos fuimos fijando metas cada día más altas, más elevadas y más superadoras”, agregó Marcelino Iglesias.

El intendente destacó que “desde aquel entonces nos dedicamos a trabajar y logramos por primera vez, tal vez en la historia, que se disolvieran y que virtualmente desaparecieran los grupos internos. Pero hay otro tema muy importante. Con aquellos que se integraron a la alianza nos fuimos sintiendo pares, trabajamos juntos y nos sentimos cómodos. Si alguno abandonó el barco por apetencias personales desmedidas ya sabemos cómo le fue. A veces la ingratitud no es compensada por la sociedad”.