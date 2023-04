Lanzan campaña de prevención sobre cáncer testicular

Frente a una patología no tan difundida, pero en donde el autoexamen es el primer paso para la detección y tratamiento oportuno, desde la Agencia DO y Cáncer con Ciencia de Fundación SALES lanzaron una innovadora campaña para generar conciencia y prevención.



Con las Pascuas como excusa, la campaña invita a “Cuidar tus huevos” para lo cual se reemplazó un huevo de chocolate por uno de silicona que, acompañado de un instructivo sobre cómo realizar un autoexamen, ayuda a los hombres a prevenir este cáncer. “Todo el mundo iba a estar inevitablemente hablando de huevos. A partir de eso creamos estos huevos particularmente didácticos y disruptivos”, dice Ariel Abadi, Director General Creativo de DO y agrega “El test mamario ya tiene su difusión lograda, queremos que el cáncer testicular, si bien es menos masivo, logre la suya propia. Por esto sentimos que el exponer el mensaje de forma cruda y directa, hablando literalmente del cuidar los huevos, derribaba ese tabú. Son tus huevos, acá tenés la herramienta para aprender a cuidarlos”.

Para el director ejecutivo de Cáncer con Ciencia de Fundación SALES, Arturo Prins, “si bien nos enfocamos en la investigación científica en cáncer, con foco en la inmunoterapia, obviamente entendemos la importancia de la prevención y el cuidado integral de la persona. Esto motivó a encarar una campaña que pone el foco en el autoexamen como primera medida de prevención, por supuesto luego se debe consultar con un profesional de la salud”.



En números

De acuerdo a las estadísticas de la Sociedad Americana de Cáncer (AMC por sus siglas en inglés), el cáncer testicular suele afectar a hombres en una edad promedio de 33 años. Sin embargo, el 6% de los casos se da en niños y adolescentes, y el 8% en mayores de 55 años.



Se trata de una afección que es tratable si se la detecta a tiempo. Para esto, lo más sencillo es realizar un autoexamen que consiste en palpar los testículos para comprobar que no haya hinchazón o bien que no presenten bultos o nódulos. Con este simple chequeo, que debe hacerse con regularidad, se puede detectar de forma temprana posibles complicaciones. Desde ya que luego se debe consultar a un médico para descartar otras posibles afecciones, como puede ser la varicocele que también se manifiesta con algunas de estas características.