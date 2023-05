"La elección de este domingo es otro capricho de Uñac"

La resolución del tribunal supremo fue suspender las elecciones, para Gobernador y Vice, en San Juan y Tucumán, a sólo 5 días que se desarrollara el comicio, esperando resolver las candidaturas de Uñac y Manzur en estas provincias.

El sentido común indica que si se suspende la elección a la gobernación debiera suspenderse el acto eleccionario general, como sí lo hizo Tucuman, para evitar el gasto que significan 2 actos eleccionarios en tan poco tiempo.



El capricho de Uñac nos lleva a tener que votar este domingo por intendentes y concejales, además de legisladores provinciales, algo muy reñido con la Constitución Provincial que expresa en su artículo 185 que la elección de éstos debe hacerse conjuntamente con la elección de Gobernador y Vice.

Se habla de capricho de Uñac porque a las 2 horas de conocerse la resolución de la Corte, fue el Vicegobernador Gattoni quien expresó que se podía realizar la elección para todos los items, excepto Gobernador y Vice.





A las 21, la junta electoral de UÑAC repitió los conceptos de Gattoni y anunció que el proceso electoral continuaba vigente, sin atender los costos y el cansancio de los ciudadanos por tener que votar en dos ocasiones, cuando lo puede hacer sólo una vez.



Cuando se puntualiza que la Junta Electoral le responde a Uñac sólo hay que remitirse a los hechos que lo demuestran, cómo es el acercamiento de los miembros con el mandatario provincial. Olivares Yapur, amigo personal y con quien comparte reuniones familiares, Quatropanni, concuñado de la Ministra de Hacienda y actual candidata a Diputada Provincial por el sub lema de Uñac, y García Nieto es hermana del candidato a Diputado por Rawson de la misma lista que encabeza Uñac. Más claro imposible.



Este nuevo capricho de un UÑAC se suma a lista de decisiones desafortunadas que ha tomado en distintas oportunidades, como fue bajar las PASO en una sesión anormal, llevar a la provincia a votar 6 meses antes con la sola especulación de ser reelecto, presentar una candidatura que sabía que no podía prosperar y no le importó, creyó que la Corte lo dejaría pasar por el solo hecho de no hacerse parte en el pedido de juicio político al organismo, también digitar un tribunal electoral a su medida, y ahora hacerlo convocar a elecciones desdobladas con el altísimo costo que le significa a la provincia.



Es tiempo que el Gobernador Uñac entienda que los recursos del estado no están para cumplir sus caprichos personales.