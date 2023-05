Diplomatic Luxury Wines, la feria de vinos y gastronomía de lujo

Tras un receso obligado por la pandemia, la quinta edición de la feria ganadora del Oro en los premios Best of al Turismo del Vino, regresa con la calidad y exclusividad de siempre.

Tras un receso obligado marcado por la pandemia, vuelve este año el Diplomatic Luxury Wines en su quinta edición, el próximo viernes 23 de junio.

El evento reúne a las bodegas más prestigiosas del país, con sus etiquetas tope de gama e íconos junto a una propuesta de alta cocina argentina. Además, como novedad, este año se suma el Concurso Top Of, una cata a ciegas, donde se elegirán los vinos más destacados del evento.



Organizada por Diplomatic Hotel y El Descorche Diario, la feria es un evento de carácter exclusivo de proyección nacional e internacional, que tiene como objetivo principal, ofrecer a los visitantes una experiencia de lujo, en la que se degustan vinos tope de gama e íconos de las principales bodegas junto a una propuesta de alta cocina argentina.



Un encuentro que ya generó muchas expectativas entre los consumidores y las bodegas que presentan sus etiquetas más selectas junto a más de 30 opciones de gastronomía a cargo de Diplomatic Restaurante, que dirige el chef ejecutivo Claudio Lucero.



La selección de vinos y bodegas está a cargo de Gustavo Flores Bazán, reconocido periodista de vinos, director de El Descorche Diario y coproductor del evento.



El hotel se convierte en el escenario de una degustación enogastronómica de lujo, donde se cuidan todos los detalles para tal fin, sumados la ambientación, confort y servicios que da por resultado una experiencia enoturística de alto nivel que no tenía precedentes en Mendoza hasta su llegada en 2016.



El encuentro convoca a destacados enólogos y referentes de la industria, quienes presentan sus creaciones y comparten sus vivencias con el público. Un evento posicionado como un atractivo para el turismo de Mendoza, que cuenta con el aval de las principales entidades del Vino Argentino y el programa de consumo responsable Wine in Moderation.



La primera edición de Luxury realizada en Mendoza en el 2016, recibió el premio Oro en la categoría Servicios Relacionados y Bronce en Experiencias Innovadoras en el concurso “Best of Mendoza´s Wine Tourism 2017”. Durante el 2017, la feria fue premiada como “Mejor evento del año”, por parte de los premios EIKON, que se realizaron por primera vez en la región Cuyo.

Los asistentes al evento degustan los vinos en copones de cristal sin restricciones de talones ni troqueles, siempre bajo la modalidad de consumo responsable.



Para esta edición se prevé la participación de más 30 prestigiosas bodegas, con la presencia de más de 150 etiquetas de vinos y espumantes junto a un maridaje exclusivo.

Top Of Diplomatic Luxury Wines

Una de las grandes novedades que incorpora Diplomatic Luxury Wines 2023 es la realización del concurso exclusivo de cata a ciegas de una de las etiquetas tope de gama seleccionadas por cada bodega.

Las mismas serán evaluadas por un representante técnico o enólogo de cada bodega participante, con un comité coordinador y su correspondiente fiscalización de la misma.

El concurso se realizará durante la semana posterior al evento y permitirá evaluar este segmento del vino argentino, dentro de un espacio de camaradería, debate e intercambio de experiencia entre los profesionales.

Como conclusión, se realizará un Top 3 que incluirá una distinción de honor anual denominada “Top of Diplomatic Luxury Wines”.

Distinción anual a la personalidad del vino argentino

En el contexto del evento, como en ediciones anteriores, Diplomatic Luxury Wines rendirá homenaje y entregará un Diploma de Honor a una personalidad del vino argentino. Este reconocimiento ya lo recibieron Jorge Riccitelli (Ex Bodega Norton) y Alberto Arizu (padre) (Bodega Luigi Bosca).

Entradas

Este evento se caracteriza por la exclusividad y calidad de productos, por lo cual las entradas son limitadas. La venta estará disponible próximamente a través del sitio www.eventbrite.com.ar.

Save the Date: Diplomatic Luxury Wines

Fecha: Viernes 23 de junio - 20 hs

Lugar: Diplomatic Hotel, Av. Belgrano 1041. Ciudad de Mendoza

Bodegas

La lista supera las 35 bodegas. Entre las que ya confirmaron su participación para esta quinta edición se encuentran Catena Zapata, Rutini, La Celia, Trapiche, Finca Las Moras, El Esteco (Salta), Casarena, Finca Bandini, Navarro Correas, La Mascota, Los Helechos y Lui Wines, entre otras.