San Luis: docentes jubilados reclamaron por salarios en Anses

Esta mañana, más de 500 docentes jubilados de toda la provincia se autoconvocaron frente a la sede de Anses de la capital puntana para pedir por la actualización de sus haberes. Llegados desde diferente puntos como Tilisarao, Villa Mercedes, Concarán, Merlo, La Toma, de Luján, una amplia convocatoria.

"Estamos reclamando la plena vigencia del 82 por ciento móvil, para los jubilados docente. Además pedimos que nos den automáticamente todos los meses, los aumentos que se les da a los docentes, y que se nos pague todo lo adeudado, porque todos nos hemos jubilado con el 82% pero no nos han dado nunca la movilidad", explicaron los manifestantes.

“Quienes se jubilaron hace mucho tiempo son los que perciben menos sueldo porque son los que van acumulando actualizaciones no pagadas”, informaron

Una de las jubiladas presentes contó que fueron recibidos por la coordinadora de Anses, Angela Gatto, quien "les dijo que está en plena vigencia el 82% móvil, y que no sabe por qué no lo pagan. Así que hicimos una entrega de casi 400 documentaciones de jubilados que estuvieron presentes y nos recibieron todo sin turno".



Próximamente realizarán una nueva entrega de probanzas de más de 300 ex docentes que no pudieron entregar su documentación. Y quedaron a la espera de que el organismo nacional se expida sobre este reclamo.