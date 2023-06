Parisi - Ilardo emitieron su voto

Omar Parisi llegó a votar acompañado por el diputado nacional Adolfo Bermejo, por la legisladora provincial Marisa Garnica (su esposa) y la precandidata a intendenta de Luján de Cuyo, Paloma Scalco. En tanto, Lucas Ilardo votó en Godoy Cruz y fue acompañado por su mujer y su hija.

En relación a los comicios Parisi arrancó expresando que están: “Muy contentos, porque es una nueva oportunidad para tener un acto democrático y hay que hacerlo consciencia. Es momento hoy de que los mendocinos elijan, en definitiva, quién gobernará en la provincia, tenemos toda la expectativa de que en este día ocurra lo mejor para Mendoza.”



En relación a la campaña comentó que fue “muy intensa, pero la hemos disfrutado, hemos estado con gente, hemos podido tener contacto y empezar a trabajar para tener respuestas y plan de gobierno”.

En tanto, Bermejo recordó a su hermano, Alejandro “Lo primero que me hubiera dicho es dale, levantate temprano y arranquemos, así que creo que una forma también de homenajearlo y por sobre todas las cosas en el peronismo esperanzado no solamente en el triunfo de Omar, sino también a partir de mañana, en la militancia que ha estado muy movilizada, trabajando, así que seguramente esto nos va a encaminar a un triunfo para recuperar luego la la provincia”.

En relación al sistema de votación Parisi dijo que “la mayoría de los mendocinos se enfrenta hoy por primera vez con sistema nuevo, lamento que no haya habido más difusión y más información y más educación con el tema de la boleta única, creo que es un buen sistema, pero debería haberse hecho de otra manera con más tiempo y más instrucción”. El precandidato dijo que se planteó cuando se votó la ley pero no fue tenido en cuenta.

A su vez, el precandidato a vicegobernador, Lucas Ilardo votó en Godoy Cruz y manifestó:

“Estamos en veda electoral, he escuchado recién inclusive a un precandidato gobernador violar la veda electoral tremendamente, y uno le exige a la gente que cumpla las reglas, y si no las cumple los propios gobernantes muy difícil, así que yo, como me enseñaron en mi casa, las reglas empiezan por casa, así que no voy a violar la veda electoral y no me parece hacer campaña en este momento cuando está prohibido, así que bueno, va a ser va a ser una linda jornada, hemos hecho todo el esfuerzo, invito a la gente a que todos voten con el corazón y la intuición.”