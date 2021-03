Cortaderas: “Lo único que pido es que me devuelvan a mi hijo por favor”

Ramona y Luis Ochoa, madre y padre de seis hijos, entre ellos Alejandro, "Bebo" en el trato familiar señalaron que el sábado por la tarde a su hijo de 35 años se lo llevaron dos sujetos a la fuerza después de atacarlo a golpes y dejarlo inconsciente. Desde ese día, nada se sabe del hombre.

“Yo lo único que pido es que mi hijo aparezca, aunque sea que aparezca lejos, que me lo dejen, que me lo larguen, aunque sea que me lo vea algún vecino. Lo único que pido es que me devuelvan a mi hijo, por favor" sostuvo Ramona en declaraciones al medio El Corredor Noticias

La mujer indicó que su hijo “es una persona buenísima, no tiene problemas con nadie. El no tenia ningún capital, únicamente criaba gallinitas, pavos y conejitos tenía ahora para poder ir manteniéndose hasta que consiguiera trabajo porque es albañil. Se crió de ayudante de albañil. No es una persona con maldad, jamás le hizo una maldad a nadie, por favor pido que me lo devuelvan, por favor" concluyó Ramona.

La búsqueda de Alejandro Ochoa aún no arroja resultados pese a los rastrillajes y pedidos por su aparición en Cortaderas (San Luis) .

Desde la policía de la provincia de San Luis tampoco se da información de como avanza la investigación.