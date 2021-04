Entidades empresarias vitivinícolas repudiaron el paro de actividades en viña y bodega

Por medio de la presente, ante los hechos de público conocimiento ocurridos por la medida de fuerza (paro de actividades para los días 30 y 31 del corriente para los convenios colectivos 154/91 de viña y 85/89 de bodega) llevada a cabo por decisión de la FOEVA, las entidades abajo firmantes (que nucleamos desde pequeños productores hasta la gran mayoría de las bodegas y establecimientos vitivinícolas y licoristas de la Argentina) repudiamos enérgicamente las acciones irregulares e ilegales en las que el paro se ha llevado a cabo.



Los bloqueos ilegales de las entradas a los establecimientos vitivinícolas que impidieron el ingreso de uva en plena cosecha para la elaboración de los vinos, de proveedores y de trabajadores que querían cumplir con su tareas; las manifestaciones ilegales en las entradas de las bodegas (piquetes) y las amenazas verbales, daños a vehículos, lanzamientos de piedras y botellas contra las instalaciones de bodegas, constituyen una provocación innecesaria hacia sus colegas trabajadores (personal dentro y fuera de convenio) y un perjuicio económico enorme a las empresas que no pueden desarrollar su actividad. Perjuicio también económico para los trabajadores que, a pesar de tener la voluntad de asistir, a los lugares de trabajo han perdido su día y su presentismo.



Siempre ha sido y es voluntad del sector negociar en buenos términos, cumpliendo con la ley, de buena fe y en paz social para lograr un acuerdo salarial conveniente para los trabajadores y posible de afrontar por las empresas.



El hecho que el paro dispuesto por esa Federación no haya tenido el acatamiento y la repercusión esperados, no los habilita a alentar o hacer la vista gorda de métodos ilegales que ponen en riesgo la integridad de las personas y de los bienes ajenos. Tampoco los exime de responsabilidad que ahora argumenten que esos hechos han sido provocados por grupos “autoconvocados” ajenos a su conducción.



Por ello, apelando a su responsabilidad, exhortamos a los manifestantes y las autoridades de FOEVA que ejercen la violencia como expresión errada a desistir de esas actitudes, evitando el peligro y perjuicio que vienen ocasionando al sector y a la comunidad en general.



ASOCIACION DE COOPERATIVAS VITIVINÍCOLAS ARGENTINAS

ASOCIACION DE VIÑATEROS DE MENDOZA

BODEGAS DE ARGENTINA

CÁMARA ARGENTINA DE FABRICANTES Y EXPORTADORES DE MOSTO

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y AGROPECUARIA DE SAN RAFAEL

CAMARA DE BODEGUEROS DE SAN JUAN

CAMARA VITIVINICOLA DE SAN JUAN

CENTRO DE VIÑATEORS Y BODEGUEROS DEL ESTE

FEDERACION ARGENTINA DE LA INDUSTRIA LICORISTA

FEDERACION DE VIÑATEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JUAN

UNION VITIVINICOLA ARGENTINA



Foto Gentileza El Sol